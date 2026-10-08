Cele trei zodii care au parte de un nou început pe 8 octombrie 2026. Norocul le surâde

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 8 oct. 2026, 09:28

Ziua de joi, 8 octombrie 2026, vine cu vești bune și oportunități neașteptate pentru trei zodii. Gemenii, Balanțele și Peștii pot simți că lucrurile încep să se așeze în favoarea lor, iar o situație care părea incertă se poate transforma într-un nou început. Intuiția, încrederea în propriile forțe și disponibilitatea de a accepta schimbarea sunt principalele atuuri ale acestor nativi.

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