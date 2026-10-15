Până la 12 ani de închisoare pentru abuzuri sexuale asupra minorilor. Noua lege vizează și materialele create cu AI

Președintele României a promulgat legea care înăsprește și actualizează prevederile din Codul penal privind materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Noile dispoziții prevăd pedepse mai mari pentru faptele grave, sancțiuni pentru accesarea unor astfel de materiale și reguli adaptate inclusiv conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale.
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane salută promulgarea actului normativ și consideră că modificările consolidează protecția copiilor în mediul online și în afara acestuia.
Până la 12 ani de închisoare pentru producerea materialelor
Una dintre principalele schimbări vizează diferențierea pedepselor în funcție de gravitatea faptelor. Potrivit comunicatului comisiei, producerea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor va fi pedepsită cu închisoarea de la 5 la 12 ani. Pentru promovarea și expunerea unor astfel de materiale, sancțiunile prevăzute sunt de la 3 la 10 ani de închisoare.
Aceeași pedeapsă, de la 5 la 12 ani, este prevăzută pentru exploatarea minorilor în spectacole care implică asemenea abuzuri. Legea introduce și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi.
Sunt înăsprite și sancțiunile pentru alte conduite: vizionarea spectacolelor care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor va fi pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar accesarea materialelor de acest tip, cu închisoarea de la 1 la 5 ani.
Legea vizează și materialele generate cu inteligența artificială
Noile prevederi urmăresc să adapteze legislația la evoluția tehnologiei și la noile modalități de creare și distribuire a conținutului abuziv. Reglementarea include și materiale realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit comunicatului.
Totodată, legea extinde intervenția penală asupra activităților pregătitoare organizate pentru comiterea acestor infracțiuni, inclusiv asupra programelor informatice, ghidurilor, instrucțiunilor și altor materiale concepute sau adaptate în acest scop.
O altă modificare importantă privește solicitarea adresată unui minor pentru a produce sau transmite materiale cu caracter sexual abuziv, cunoscută și sub denumirea de „grooming”. Fapta este reglementată explicit, iar intervenția penală poate avea loc încă din momentul solicitării, chiar dacă materialul nu mai ajunge să fie realizat sau transmis.
Pentru această infracțiune, pedeapsa prevăzută este de la 3 la 10 ani de închisoare, fiind introdusă și obligativitatea aplicării unei pedepse complementare. În anumite situații agravante, limitele speciale ale pedepselor pot fi majorate cu o treime.
Schimbările fac diferența între abuz și schimburile private dintre adolescenți
Noua reglementare urmărește să distingă mai clar între exploatarea sexuală și schimburile private, voluntare și consensuale de materiale sexuale între adolescenți apropiați ca vârstă.
Potrivit comisiei, abordarea este în acord cu recomandările Comitetului de la Lanzarote, care susțin că astfel de situații nu trebuie tratate automat ca materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. În cazul copiilor implicați în schimburi private și consensuale, urmărirea penală ar trebui să reprezinte o soluție de ultimă instanță, prioritate având prevenția, educația, protecția și consilierea.
Legea înlocuiește, de asemenea, termenul „pornografie infantilă” cu formularea „operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor”, pentru a evidenția caracterul abuziv al faptelor și prejudiciul suferit de victime.
Comisia parlamentară anunță că va urmări aplicarea noilor prevederi și va continua demersurile pentru consolidarea protecției copiilor împotriva abuzurilor și exploatării sexuale.