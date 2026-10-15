Până la 12 ani de închisoare pentru abuzuri sexuale asupra minorilor. Noua lege vizează și materialele create cu AI

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 16:30

Președintele României a promulgat legea care înăsprește și actualizează prevederile din Codul penal privind materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Noile dispoziții prevăd pedepse mai mari pentru faptele grave, sancțiuni pentru accesarea unor astfel de materiale și reguli adaptate inclusiv conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

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