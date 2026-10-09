Horoscop 10 octombrie. Gemenii primesc vești despre bani, iar Vărsătorii au surprize în dragoste

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 23:32

Ziua de 10 octombrie aduce perspective de câștig, întâlniri neașteptate și situații care cer mai multă diplomație. Gemenii se remarcă în plan profesional și pot primi promisiuni de recompense, în timp ce Vărsătorii atrag atenția unor persoane interesante. Pentru Lei, cheltuielile casei devin o prioritate, iar Balanțele au nevoie de răbdare în relațiile cu colegii.

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