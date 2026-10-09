Anca Alexandrescu, după declarațiile lui Liviu Dragnea privind relația Simion-Coldea: George Simion face aranjamente cu oamenii sistemului

Publicat 9 oct. 2026, 11:54 Actualizat 9 oct. 2026, 12:39

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a lansat noi acuzații și întrebări publice la adresa liderului AUR, George Simion. Potrivit acesteia, informațiile apărute în ultima perioadă despre relațiile acestuia cu diverse personaje controversate pun într-o nouă perspectivă acuzația lansată în 2023 de fostul lider PSD Liviu Dragnea, potrivit căreia fostul adjunct al SRI Florian Coldea ar fi fost mentorul lui Simion. Un astfel de scenariu, susține Alexandrescu, ar putea explica de ce AUR „face doar un joc de glezne” și nu vrea, de fapt, să ajungă la guvernare.

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