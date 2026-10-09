Liviu Dragnea, în 2023: Mentorul lui George Simion a fost și este Florian Coldea

Publicat 9 oct. 2026, 11:01 Actualizat 9 oct. 2026, 11:28 Sursă Realitate Plus

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat încă de acum trei ani pe George Simion că ar fi omul fostului adjunct al SRI, Florian Coldea. În ianuarie 2023, Dragnea a declarat în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel” că informația privind legătura dintre Simion și Coldea i-ar fi fost livrată, în urmă cu mai bine de un deceniu, de către liderul UDMR, Kelemen Hunor. Realitatea PLUS i-a contactat atât pe Kelemen Hunor, cât și pe Florian Coldea pentru un punct de vedere, însă până în momentul difuzării doar liderul UDMR a oferit un răspuns. Pe de altă parte, George Simion a declarat că neagă „în totalitate aceste invenții. Sunt minciuni sfruntate. Ce aveți de faceți așa?”.

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