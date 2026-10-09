Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Liviu Dragnea, în 2023: Mentorul lui George Simion a fost și este Florian Coldea

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 oct. 2026, 11:01
Actualizat9 oct. 2026, 11:28
SursăRealitate Plus

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat încă de acum trei ani pe George Simion că ar fi omul fostului adjunct al SRI, Florian Coldea. În ianuarie 2023, Dragnea a declarat în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel” că informația privind legătura dintre Simion și Coldea i-ar fi fost livrată, în urmă cu mai bine de un deceniu, de către liderul UDMR, Kelemen Hunor. Realitatea PLUS i-a contactat atât pe Kelemen Hunor, cât și pe Florian Coldea pentru un punct de vedere, însă până în momentul difuzării doar liderul UDMR a oferit un răspuns. Pe de altă parte, George Simion a declarat că neagă „în totalitate aceste invenții. Sunt minciuni sfruntate. Ce aveți de faceți așa?”.

Încă de la început, inclusiv astăzi, și va rămâne mult timp de acum încolo, mentorul lui George Simion a fost și este Florian Coldea. Prima discuție despre George Simion am avut-o cu domnul Kelemen Hunor. Recunosc că, fără să-mi zică despre acest personaj, nu auzisem, nu știam de el (de George Simion – N.R.). Cred că a fost prin 2015-2017, ceva de genul ăsta. Kelemen Hunor mi-a zis: „Tu știi că unul dintre oamenii pe care îi folosește SRI-ul ca să atace maghiarii, ca să atace UDMR, este George Simion și că este stipendiat de ei, este susținut de ei, primește toate informațiile de la ei și îi susțin și asociația și așa mai departe?”. La câteva zile, l-am întrebat frontal pe Florian Coldea. A zis: „Da!”.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a oferit o reacție, în exclusivitate pentru Realitatea Plus.

Pe Liviu Dragnea nu l-am văzut și nu am mai vorbit cu el din primăvara anului 2019. Eu nu i-am spus lui Dragnea că mentorul lui Simion este Coldea. Această discuție nu a avut loc niciodată. Habar n-am cine este mentorul lui Simion. Nu cred că am vorbit despre Simion în acea perioadă. El (Simion - n.r.) nu era în Parlamentul României, a declarat Kelemen Hunor.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe