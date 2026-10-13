Două zodii care pot avea parte de surprize între 13 și 28 octombrie. Vești bune pentru Tauri și Balanțe

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 15:45

Intervalul 13–28 octombrie se conturează, în interpretarea astrologică, drept o perioadă cu motive de optimism pentru Taur și Balanță. Cele două zodii ar putea avea parte de vești încurajatoare, întâlniri neașteptate și oportunități care să aducă un plus de încredere în planurile lor. În timp ce Taurii se concentrează pe stabilitate și pe rezultatele muncii, pentru Balanțe, relațiile și comunicarea pot ocupa un loc important.

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