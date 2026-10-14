Lista provizorie a miniștrilor din Guvernul Niculescu. Ce nume sunt vehiculate – SURSE

Publicat 14 oct. 2026, 12:16 Sursă Realitatea PLUS

Lista provizorie a miniștrilor din viitorul Guvern condus de Luca Niculescu ar putea include atât reprezentanți ai PSD, cât și tehnocrați, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Printre numele vehiculate se află Marian Neacșu pentru funcția de vicepremier, Daniel Zamfir pentru Ministerul Economiei și Alexandru Nazare pentru Ministerul Finanțelor. Negocierile pentru formarea echipei guvernamentale sunt însă în desfășurare, iar propunerile nu sunt definitive. Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, pentru unele portofolii sunt analizate mai multe variante, inclusiv numirea unor tehnocrați.

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