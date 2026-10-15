Caz șocant în Galați: o mamă care și-ar fi ținut copiii flămânzi și fără îngrijiri medicale, iar unul a murit, a fost trimisă în judecată pentru omor

Femeia din Galați acuzată că și-a neglijat grav cei trei copii, lăsându-i fără hrană suficientă și fără asistență medicală, deși sufereau de afecțiuni, a fost trimisă în judecată pentru omor asupra unui membru de familie și rele tratamente aplicate minorului. Unul dintre copii, în vârstă de 2 ani și 9 luni, a murit în iunie 2026. Concubinul femeii va fi judecat, la rândul său, pentru rele tratamente aplicate minorului, însă în stare de libertate.
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au finalizat ancheta și au dispus trimiterea celor doi în fața instanței. Potrivit acuzațiilor formulate de anchetatori, în perioada ianuarie-iunie 2026, copiii nu ar fi beneficiat de alimentația corespunzătoare și de îngrijirile medicale de care aveau nevoie, deși prezentau probleme de sănătate.
Mama, acuzată de omor și rele tratamente aplicate minorului
Potrivit procurorilor, femeia nu i-ar fi asigurat fiului său, în vârstă de 2 ani și 9 luni, hrana necesară și nu l-ar fi dus la medic, deși copilul suferea de anumite afecțiuni. Anchetatorii susțin că aceste împrejurări au dus la decesul minorului, înregistrat la data de 10 iunie 2026.
În același dosar, femeia este acuzată că nu s-a îngrijit corespunzător nici de ceilalți doi copii ai săi, un băiat de 4 ani și 10 luni și o fetiță de 2 ani și 9 luni.
Conform rechizitoriului, minorii nu ar fi primit o alimentație adecvată și nu ar fi beneficiat de asistență medicală, deși aveau probleme de sănătate. Procurorii consideră că lipsurile la care ar fi fost supuși le-au pus în pericol grav dezvoltarea fizică și intelectuală.
Femeia a fost trimisă în judecată în stare de arest preventiv, pentru omor asupra unui membru de familie și rele tratamente aplicate minorului.
Concubinul femeii, trimis în judecată pentru rele tratamente
Și partenerul femeii va ajunge în fața instanței, fiind acuzat că nu și-ar fi îndeplinit obligațiile legale de întreținere față de cei doi copii rămași în viață.
Procurorii susțin că, în perioada ianuarie-iunie 2026, bărbatul nu le-ar fi asigurat resursele materiale necesare pentru o alimentație corespunzătoare și nu ar fi luat măsurile necesare pentru ca minorii să primească îngrijiri medicale.
Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi cunoscut faptul că cei doi copii sufereau de anumite afecțiuni, însă nu ar fi intervenit pentru a le asigura îngrijirea necesară.
Concubinul a fost trimis în judecată pentru rele tratamente aplicate minorului, în stare de libertate.
Copil găsit mort în apartamentul familiei din Galați
Tragedia a fost descoperită pe 10 iunie 2026, când polițiștii și jandarmii au intervenit la locuința familiei, în urma unei sesizări făcute de o rudă.
În apartament, autoritățile au găsit un copil de 2 ani și 9 luni decedat. Mama și ceilalți doi minori se aflau, de asemenea, într-o stare gravă, fiind descriși ca subnutriți și sever deshidratați.
Cei doi copii care au supraviețuit au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Ulterior, aceștia au fost preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, pentru a fi protejați și pentru a beneficia de îngrijirea necesară.
După descoperirea situației din apartament, mama copiilor a fost reținută, iar ulterior a fost arestată preventiv.
Dosarul a fost trimis la Tribunalul Galați
După finalizarea cercetărilor, procurorul de caz a întocmit rechizitoriul și a trimis dosarul, împreună cu materialul de urmărire penală, la Tribunalul Galați, instanța competentă să judece cauza.
Totodată, procurorii au solicitat menținerea măsurii arestării preventive în cazul femeii.