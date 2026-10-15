Caz șocant în Galați: o mamă care și-ar fi ținut copiii flămânzi și fără îngrijiri medicale, iar unul a murit, a fost trimisă în judecată pentru omor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 20:25

Femeia din Galați acuzată că și-a neglijat grav cei trei copii, lăsându-i fără hrană suficientă și fără asistență medicală, deși sufereau de afecțiuni, a fost trimisă în judecată pentru omor asupra unui membru de familie și rele tratamente aplicate minorului. Unul dintre copii, în vârstă de 2 ani și 9 luni, a murit în iunie 2026. Concubinul femeii va fi judecat, la rândul său, pentru rele tratamente aplicate minorului, însă în stare de libertate.

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