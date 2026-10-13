Bărbat arestat preventiv, după ce a furat o mașină cu un copil în interior. Era băut și fără permis

Publicat 13 oct. 2026, 20:22 Sursă Realitatea PLUS

Caz halucinant în județul Olt, unde un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a furat o mașină cu tot cu un copil care se afla în interiorul acesteia. Bărbatul era băut și a intrat cu autoturismul într-un cap de pod.

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