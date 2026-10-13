Bărbat arestat preventiv, după ce a furat o mașină cu un copil în interior. Era băut și fără permis

Caz halucinant în județul Olt, unde un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a furat o mașină cu tot cu un copil care se afla în interiorul acesteia. Bărbatul era băut și a intrat cu autoturismul într-un cap de pod.
„Din primele verificări, a reieşit faptul că un bărbat de 59 de ani, din comuna Izvoarele, ar fi sustras, în scop de folosinţă, un autoturism parcat pe strada Furculeşti, din satul Alimăneşti, pe care l-ar fi condus până la intersecţia cu Drumul Judeţean 653, unde ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod. În momentul în care autoturismul ar fi fost sustras, în interiorul acestuia se afla un minor”, au informat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.
În urma accidentului, copilul care se afla în interior a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar dispozitivul a indicat o alcoolemie de 1,17 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Atunci când l-au condus la secție, oamenii legii au descoperit că bărbatul nu avea nici măcar permis de conducere.
"În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, mai arată sursa citată.
Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru furt, conducere fără permis și sub influența alcoolului, dar și pentru vătămare corporală din culpă. Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, apoi prezentat Judecătoriei Slatina, care a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.