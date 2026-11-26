Publicat 26 nov. 2026, 22:45 Sursă eva.ro

Trei zodii au șanse să încheie anul cu vești bune după luni de așteptări și eforturi susținute. Pentru acești nativi, decembrie poate aduce câștiguri financiare, oportunități profesionale și răspunsuri importante în dragoste.

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