Publicat 26 nov. 2026, 20:41 Sursă Solstice

Ultima lună a anului 2026 vine cu schimbări astrologice importante, de la revenirea lui Saturn și Neptun la mersul direct până la retrogradarea lui Jupiter în Leu. Luna Nouă în Săgetător și Luna Plină în Rac aduc în prim-plan relațiile, banii, familia și planurile de viitor. Află ce rezervă astrele fiecărei zodii.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre horoscop decembriezodiiastrologie