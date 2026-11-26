Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 nov. 2026, 23:45

Ultimul weekend din luna noiembrie 2026 vine cu emoții intense, schimbări de dispoziție și surprize pentru mai mulți nativi ai zodiacului. Zilele de sâmbătă, 28 noiembrie, și duminică, 29 noiembrie, pot aduce discuții importante, întâlniri neașteptate și clarificări în relațiile sentimentale. Unele zodii au parte de noroc în dragoste, în timp ce altele sunt nevoite să ia decizii importante privind viitorul.

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