Mii de flacoane cu toxină botulinică, descoperite într-un microbuz venit din Bulgaria: captură de peste 3,3 milioane de lei, la Calafat VIDEO

Publicat 28 oct. 2026, 13:33 Actualizat 28 oct. 2026, 13:37

Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit peste 3.000 de flacoane cu toxină botulinică, în valoare totală de peste 3,3 milioane de lei, ascunse și nedeclarate într-un microbuz înmatriculat în Bulgaria, care circula spre România. Controlul a fost efectuat împreună cu lucrători vamali, în baza unei analize de risc, potrivit unui comunicat transmis miercuri, 28 octombrie, de Poliția de Frontieră.

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