Mii de flacoane cu toxină botulinică, descoperite într-un microbuz venit din Bulgaria: captură de peste 3,3 milioane de lei, la Calafat VIDEO

Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit peste 3.000 de flacoane cu toxină botulinică, în valoare totală de peste 3,3 milioane de lei, ascunse și nedeclarate într-un microbuz înmatriculat în Bulgaria, care circula spre România. Controlul a fost efectuat împreună cu lucrători vamali, în baza unei analize de risc, potrivit unui comunicat transmis miercuri, 28 octombrie, de Poliția de Frontieră.
Toxină botulinică ascunsă printre bagaje
Potrivit comunicatului Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, controlul a avut loc pe 27 octombrie, în jurul orei 13:00, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, pe sensul de mers Bulgaria–România.
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu lucrătorii Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au selectat pentru verificări un microbuz înmatriculat în Bulgaria. Vehiculul era condus de un cetățean bulgar în vârstă de 36 de ani, care circula pe ruta Bulgaria–Germania și transporta bunuri personale.
Dosar penal pentru punerea în circulație a unor produse cu marcă similară
Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru punerea în circulație a unor produse care ar purta o marcă identică sau similară cu una înregistrată, faptă prevăzută de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.
Ancheta a fost preluată de polițiștii de frontieră din cadrul structurii teritoriale Dolj, care încearcă să stabilească proveniența produselor și toate împrejurările în care acestea au fost transportate peste graniță.
Ce este toxina botulinică și la ce se folosește
Toxina botulinică este o neurotoxină produsă de bacteria Clostridium botulinum. Aceasta acționează asupra sistemului nervos și blochează transmiterea semnalelor către mușchi, putând provoca paralizie și, în cazurile grave, insuficiență respiratorie. Expunerea la toxină poate duce la botulism, o afecțiune rară, dar care poate pune viața în pericol, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
Potrivit OMS, toxina botulinică purificată și diluată este utilizată în tratamente medicale și proceduri cosmetice.
MedlinePlus, serviciu de informare medicală al Bibliotecii Naționale de Medicină din SUA, menționează printre utilizări reducerea temporară a ridurilor, tratarea migrenei cronice și a anumitor afecțiuni musculare, precum și a unor forme de migrenă. Aceste proceduri trebuie, însă, realizate de personal medical calificat, cu produse autorizate, deoarece administrarea necorespunzătoare poate provoca reacții grave, mai arată sursa citată.