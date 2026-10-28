Ce citești de Halloween?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 28 oct. 2026, 16:46

Pentru fanii înrăiți ai Halloween-ului, sezonul începe odată cu schimbarea culorii frunzelor și durează până în luna noiembrie. Această sărbătoare aduce cu sine o mulțime de distracții: filme și povești înfricoșătoare, case bântuite, dulciuri specifice sezonului, decorațiuni sinistre, petreceri cu costume și, bineînțeles, tradiția „ne dați ori nu ne dați” (trick-or-treat).

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