Ce citești de Halloween?
Ce citești de Halloween?
Pentru fanii înrăiți ai Halloween-ului, sezonul începe odată cu schimbarea culorii frunzelor și durează până în luna noiembrie. Această sărbătoare aduce cu sine o mulțime de distracții: filme și povești înfricoșătoare, case bântuite, dulciuri specifice sezonului, decorațiuni sinistre, petreceri cu costume și, bineînțeles, tradiția „ne dați ori nu ne dați” (trick-or-treat).
În timp ce unii adoră să se costumeze, alții ar putea prefera să trăiască fiorul aventurii din confortul propriei case, cu o carte bună în mână. La anticariate şi librării găsești lecturi palpitante și pline de fiori, atât pentru cei care apreciază un strop de suspans, cât şi pentru cei aflați în căutarea unei povești cu adevărat întunecată și captivantă.
Prin urmare, iată o selecție de cărți horror, în ton cu atmosfera de Halloween.
„Jurnalul secret al Laurei Palmer” de Jennifer Lynch
Laura Palmer a fost prezentată publicului de televiziune în scenele de deschidere ale celebrului serial „Twin Peaks”, drept o tânără frumoasă, găsită moartă și înfășurată în plastic. Cartea „Jurnalul secret al Laurei Palmer” relatează viața Laurei de la vârsta de 12 ani și până la moartea sa, la 17 ani, fiind plină de secrete, referințe la personaje și chiar indicii privind identitatea celui care avea să-i devină ucigaș. Fanii serialului se vor bucura să-și revadă personajele preferate, iar jurnalul oferă o lectură captivantă, urmărind transformarea Laurei dintr-o elevă naivă, aflată la primul sărut, într-o „fată rea” care experimentează drogurile, sexul și ocultismul.
Semnată de Jennifer Lynch – fiica regizorului David Lynch – „Jurnalul secret al Laurei Palmer” reprezintă o lectură autentică, tulburătoare și reprezintă o alegere perfectă pentru toți cei pasionați de horror și supranatural.
„American Psycho” de Bret Easton Ellis
Patrick Bateman evoluează în cercurile tinerilor la modă din Manhattanul anilor '80. Tânăr, chipeș și educat, Bateman își câștigă averea pe Wall Street în timpul zilei, în timp ce își petrece nopțile în moduri pe care nici nu ni le putem imagina. Exprimându-și adevărata natură prin tortură și crimă, Bateman prefigurează o oroare apocaliptică pe care nicio societate nu ar putea suporta să o înfrunte.
Autorul explorează abisurile de neînțeles ale nebuniei și surprinde natura delirantă a violenței, fie în epoca noastră, fie în oricare alta.
Inclusă de „The Atlantic” în lista marilor romane americane din ultimul secol, cartea a fost aclamată și pentru aluziile la diversele aspecte întunecate ale societății, fiind o lectură reprezentativă a genului horror.
„Sezonul accidentelor” de Moira Fowley-Doyle
Un roman întunecat și superb, despre o fată care trăiește sub umbra unui blestem misterios.
Este sezonul accidentelor care se întâmplă în aceeași perioadă a fiecărui an. Oasele se rup, pielea se sfâșie, vânătăile înfloresc. Sezonul accidentelor face parte din viața Carei, în vârstă de 17 ani, de când se știe. Spre sfârșitul lunii octombrie - perioadă prevestită de moartea multor rude dinaintea lor - familia Carei devine, în mod inexplicabil, extrem de predispusă la accidente. Își închid cuțitele în sertare, acoperă cu protecții colțurile ascuțite ale meselor și scot aparatele electrice din priză, însă accidentele îi urmăresc pretutindeni, iar sezonul accidentelor devine o obsesie și o sursă de teamă tot mai mari.
Dar de ce sunt blestemați în acest fel? Și cum pot scăpa de acest blestem?
„Lista de invitați” de Lucy Foley
Pe o insulă de pe coasta Irlandei, invitații se reunesc pentru a sărbători unirea a două destine. Mirele: chipeș și fermecător, o vedetă de televiziune în plină ascensiune. Mireasa: inteligentă și ambițioasă, editoare de revistă. Este o nuntă demnă de paginile unei reviste sau de o celebritate: rochia de designer, locația izolată, cadourile de lux pentru invitați, whisky-ul artizanal. Semnalul la telefon poate fi slab, iar valurile agitate, însă fiecare detaliu a fost planificat și va fi pus în practică cu o precizie desăvârșită.
Dar perfecțiunea ține doar de planuri, iar oamenii sunt, în cele din urmă, doar oameni. Pe măsură ce dopurile de șampanie sar și festivitățile încep, resentimentele și geloziile mărunte se împletesc cu amintirile și urările de bine. Cavalerii de onoare reiau un joc de băutură din vremea școlii. Domnișoara de onoare își distruge rochia – nu chiar din greșeală. Cel mai vechi prieten al miresei ține un toast marcat de o afecțiune stânjenitoare.
Apoi, cineva este găsit mort. Cine nu le-a dorit tot binele din lume mirilor? Și, poate și mai important: de ce?
„Clubul Manhattan” de John Saul
Autorul explorează abisurile lumii subterane din Manhattan – acea rețea de tuneluri de metrou, caverne și încăperi secrete unde locuitorii fără adăpost ai orașului și-au creat propria societate.
Este o lume a cărei existență Jeff Converse – un tânăr student condamnat pentru o crimă pe care nu a comis-o – o ignoră cu desăvârșire până când este aruncat în ea în urma unui „accident” survenit în timpul transferului său spre închisoare. Curând, el realizează că nu a fost vorba despre un accident, ci despre prima mutare într-un joc mortal orchestrat de unii dintre cei mai puternici oameni ai orașului; un joc în care el este vânatul, iar ei sunt vânătorii. Singura șansă a lui Jeff de a ajunge la suprafață și de a supraviețui constă în a se alia cu un maniac criminal care s-a autoproclamat protectorul tânărului, dar ale cărui intenții față de Jeff sunt aproape la fel de letale precum cele ale dușmanilor săi din Manhattan Hunt Club.
„Pantofarul si moartea” de Peter James
Comisarul-șef Roy Grace este urmărit neîncetat de dispariția inexplicabilă a soției sale, Sandy, survenită în urmă cu aproape zece ani. De când aceasta a dispărut, el a fost obsedat să afle ce s-a întâmplat cu ea. În cele din urmă, pare să fi reușit să meargă mai departe: s-a îndrăgostit și urmează să se căsătorească cu iubita sa, Cleo, care este însărcinată cu copilul lor.
Însă viața îi este dată peste cap atunci când, după un bal furtunos de Revelion, o femeie este violată cu brutalitate în timp ce se întorcea la camera ei de hotel. O săptămână mai târziu, o altă femeie este atacată. În ambele cazuri, agresorul le ia pantofii victimelor. Grace realizează curând că aceste noi cazuri prezintă similitudini izbitoare cu o serie de infracțiuni nerezolvate din oraș, datând din 1997. Autorul fusese poreclit „Shoe Man” (Omul cu Pantofii) și se credea că violase patru femei înainte de a-și ucide a cincea victimă și de a dispărea fără urmă. Este vorba despre un imitator sau „Shoe Man” a revenit?
„Anna în veșmânt de sânge” de Kendare Blake
Cas Lowood a moștenit o vocație neobișnuită: el ucide morții. La fel a făcut și tatăl său, până când a fost ucis cu cruzime de o fantomă pe care încerca să o elimine. Acum, Cas călătorește prin țară alături de mama sa și de pisica lor capabilă să detecteze spiritele. Ei urmăresc legende și mituri locale, distrug fantome și țin la distanță lucruri incomode, precum viitorul sau prietenii.
În căutarea unei fantome pe care localnicii o numesc „Anna îmbrăcată în sânge”, Cas se așteaptă la rutina obișnuită: urmărire, vânătoare, ucidere. În schimb, găsește o fată prinsă în mrejele blestemelor și ale furiei, o fantomă cum nu a mai întâlnit niciodată. Ea poartă încă rochia din ziua brutalei sale ucideri, petrecută în 1958: o rochie cândva albă, acum șiroind de sânge. De la moartea sa, Anna a ucis pe oricine a îndrăznit să pășească în casa victoriană părăsită pe care o numea cândva „acasă”.
Cu toate acestea, îi cruță viața lui Cas…
Octombrie este momentul ideal pentru a alege o lectură înfricoșătoare!
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