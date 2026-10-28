Tichetele de masă ar putea crește la 50 de lei din noiembrie 2026. Cine ar putea primi 100 de lei în plus pe lună

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 oct. 2026, 18:02

Tichetele de masă ar putea ajunge la o valoare maximă de 50 de lei pe zi, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de deputații PSD Marius Budăi și Adrian Solomon. Propunerea vizează o creștere de 5 lei pentru fiecare tichet, ceea ce ar însemna până la 100 de lei în plus pe lună pentru un salariat cu 20 de zile lucrătoare. Aplicarea măsurii depinde însă de adoptarea și intrarea în vigoare a legii, iar angajatorii nu vor fi obligați să acorde valoarea maximă.

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