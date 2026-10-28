Tichetele de masă ar putea crește la 50 de lei din noiembrie 2026. Cine ar putea primi 100 de lei în plus pe lună

Tichetele de masă ar putea ajunge la o valoare maximă de 50 de lei pe zi, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de deputații PSD Marius Budăi și Adrian Solomon. Propunerea vizează o creștere de 5 lei pentru fiecare tichet, ceea ce ar însemna până la 100 de lei în plus pe lună pentru un salariat cu 20 de zile lucrătoare. Aplicarea măsurii depinde însă de adoptarea și intrarea în vigoare a legii, iar angajatorii nu vor fi obligați să acorde valoarea maximă.
Inițiativa urmărește modificarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Autorii proiectului susțin că actualul plafon, de 45 de lei, trebuie actualizat pentru a compensa o parte din creșterea prețurilor la alimente.
Din ce lună ar putea fi acordate tichete de masă de 50 de lei
Potrivit proiectului, plafonul de 50 de lei ar urma să se aplice începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2026 și să fie menținut până în septembrie 2027, inclusiv.
Calendarul propus nu reprezintă însă o majorare deja aprobată. Pentru ca noua valoare să poată fi aplicată, proiectul trebuie să treacă de Parlament, să fie promulgat și să intre în vigoare.
În expunerea de motive, inițiatorii invocă scumpirile din ultimii ani și majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, începând cu 1 august 2025. Potrivit aceluiași document, peste 3,2 milioane de angajați din România beneficiază de tichete de masă.
Câți bani în plus ar putea primi un angajat într-o lună
Creșterea propusă este de 5 lei pentru fiecare zi lucrată pentru care se acordă tichet de masă. Pentru un salariat care primește tichete la valoarea maximă, calculul pentru 20 de zile lucrătoare ar fi:
La un tichet de 45 de lei: 900 de lei pe lună;
La un tichet de 50 de lei: 1.000 de lei pe lună;
Diferența: 100 de lei în plus în valoarea lunară a tichetelor.
Suma suplimentară depinde, așadar, atât de numărul zilelor pentru care sunt acordate tichete, cât și de valoarea stabilită de angajator.
Proiectul nu obligă firmele să ofere bonuri de masă de 50 de lei. Potrivit expunerii de motive, angajatorii vor putea decide dacă aplică plafonul maxim, în funcție de bugetele disponibile și de politicile proprii.
Argumentele inițiatorilor: valoarea actuală nu mai acoperă un prânz
Deputații PSD susțin că puterea de cumpărare a tichetelor de masă a fost redusă de scumpirea alimentelor și de creșterea costurilor unei mese în oraș.
Conform datelor citate în expunerea de motive, prețul mediu al unui prânz în mediul urban a ajuns la 55 de lei în 2025. Valorile prezentate în document variază între 35 și 80 de lei, în funcție de regiune.
Pentru a argumenta necesitatea majorării, autorii proiectului menționează și scumpirile consemnate între ianuarie 2022 și mai 2025: peste 47% la ulei, 38% la zahăr, 32% la carnea de pasăre și 29% la lapte.
Aceste cifre sunt prezentate de inițiatori în documentația care însoțește propunerea legislativă.
Ce impact economic estimează autorii proiectului
În calculele prezentate în expunerea de motive, majorarea tichetelor de masă ar putea susține cheltuieli suplimentare de aproximativ 336 de milioane de lei lunar, respectiv peste 4 miliarde de lei anual. Banii ar urma să fie utilizați în principal pentru cumpărarea alimentelor.
Inițiatorii estimează, de asemenea, venituri suplimentare la bugetul de stat de aproximativ 1,46 miliarde de lei, provenite din taxe și contribuții.
Valorile reprezintă estimările autorilor proiectului, nu încasări certe. Efectele concrete vor depinde de forma finală a legii și de numărul angajatorilor care vor decide să majoreze valoarea tichetelor acordate.