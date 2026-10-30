Elevul atacator din Bistrița ar fi mărturisit că îi este milă de colegul „indian”: „Nu mi-a ieșit planul!”
Elev atacator Bistrița
Noi detalii ies la iveală despre elevul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară și doi colegi, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Adolescentul ar fi făcut declarații neașteptate în fața anchetatorilor, spunând că planul său nu a mers așa cum își dorea. Totodată, băiatul ar fi recunoscut că regretă cele întâmplate și că îi este milă de elevul pe care îl vizase în ziua atacului.
Informațiile apar după ce minorul a fost externat de la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca și s-a întors acasă, unde este monitorizat cu o brățară electronică. Între timp, opt persoane au obținut ordine de protecție împotriva sa, iar conducerea școlii a decis exmatricularea adolescentului, conform presei locale.
„Nu mi-a ieșit planul”. Ce le-ar fi spus anchetatorilor elevul care a atacat o profesoară
Adolescentul a fost audiat timp de mai multe ore, în prezența părinților, a unui avocat și a reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Potrivit unor surse judiciare, elevul ar fi povestit că lucrurile nu s-au desfășurat așa cum își imaginase în momentul în care a pregătit atacul.
Declarația vine la aproximativ zece zile după incidentul violent din 19 octombrie, când minorul a intrat în școală înarmat cu un cuțit și a rănit o profesoară și doi elevi mai mici. Dacă imediat după atac băiatul nu ar fi arătat că regretă ceea ce făcuse, în timpul ultimelor audieri atitudinea sa ar fi fost diferită. Acesta le-ar fi spus anchetatorilor că îi pare rău pentru faptele sale și că nu se mai gândește să rănească pe cineva.
Elevul de 13 ani spune că îi este milă de băiatul pe care voia să îl rănească
Unul dintre cele mai importante detalii apărute în urma audierilor îl privește pe elevul pe care adolescentul îl vizase în ziua atacului. Potrivit surselor judiciare, minorul ar fi spus că îi este milă de băiatul pe care îl numea „indian” și că nu ar mai încerca să îi facă rău. Este vorba despre unul dintre elevii care se aflau în clasă în momentul în care a avut loc agresiunea.
Anchetatorii stabiliseră anterior că băiatul de 13 ani îl urmărea în mod special pe acest coleg, iar conflictul violent a început după ce profesoara a deschis ușa clasei. În timpul atacului au fost răniți atât cadrul didactic, cât și doi elevi. Acum, adolescentul ar susține că regretă cele întâmplate și că nu mai are intenția de a răni alte persoane.
Ce a mai povestit adolescentul la audieri
În discuțiile cu anchetatorii, elevul ar fi vorbit și despre felul în care îi privește pe cei din jur. Potrivit acelorași surse judiciare, adolescentul ar fi susținut că oamenii sunt răi fără motiv și că acest lucru l-a făcut să își dorească să se izoleze. Declarațiile au fost făcute după mai multe zile în care băiatul s-a aflat sub supravegherea specialiștilor, la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.
Anchetatorii au încercat să afle ce l-a determinat să își atace profesoara și colegii, dar și cum a pregătit incidentul din școală. În urma ultimelor audieri, minorul ar fi spus că nu mai vrea să facă rău nimănui. Aceste afirmații sunt diferite de reacția pe care ar fi avut-o imediat după agresiune, când, potrivit informațiilor apărute atunci, nu părea să regrete ceea ce făcuse.
Elevul atacator a fost trimis acasă. Este monitorizat permanent cu o brățară electronică
După evaluarea făcută la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, adolescentul a fost externat și s-a întors acasă pe 28 octombrie. Potrivit informațiilor apărute în acest caz, evaluarea psihiatrică nu ar fi identificat o afecțiune de natură psihiatrică. Minorul rămâne însă sub supraveghere, fiind obligat să poarte o brățară electronică. Măsura a fost stabilită în contextul ordinelor de protecție emise după atacul de la școală. Înainte de a reveni acasă, băiatul a fost audiat de anchetatori, care au încercat să afle mai multe despre planul său și despre ceea ce s-a întâmplat în dimineața agresiunii. Între timp, elevii și profesorii afectați de incident beneficiază de măsurile de protecție stabilite de instanță.
Opt persoane au cerut ordine de protecție împotriva elevului. Măsurile sunt valabile un an
În urma atacului cu cuțitul din Bistrița, opt persoane au solicitat ordine de protecție împotriva adolescentului de 13 ani. Printre acestea se numără profesoara rănită și mai mulți elevi ai școlii. Instanța a admis cererile, iar măsurile vor fi valabile timp de 12 luni. În această perioadă, minorul trebuie să respecte restricțiile impuse și să poarte dispozitivul electronic de supraveghere. Deciziile au fost luate după incidentul din 19 octombrie, când atacul adolescentului a provocat panică în Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”. Profesoara și cei doi elevi au fost răniți, iar cazul a determinat autoritățile să ia măsuri pentru protejarea celor implicați.
Elevul a fost exmatriculat de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”. Când va putea reveni la cursuri
Conducerea Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița a decis exmatricularea elevului de 13 ani după atacul în care au fost răniți o profesoară și doi colegi. Adolescentul nu va mai putea urma cursurile în actuala unitate de învățământ, dar va avea dreptul să se înscrie din nou la școală începând cu anul școlar următor, într-o altă instituție. Decizia a fost luată în timp ce autoritățile continuau cercetările privind atacul, iar minorul se afla sub evaluare medicală. Între timp, acesta a fost externat, s-a întors acasă și este monitorizat electronic. Ultimele informații din anchetă arată că băiatul ar fi început să își exprime regretul pentru ceea ce s-a întâmplat, deși le-ar fi spus anchetatorilor că planul său nu a decurs așa cum intenționase.
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