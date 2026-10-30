Elevul atacator din Bistrița ar fi mărturisit că îi este milă de colegul „indian”: „Nu mi-a ieșit planul!”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 oct. 2026, 09:09

Noi detalii ies la iveală despre elevul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară și doi colegi, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Adolescentul ar fi făcut declarații neașteptate în fața anchetatorilor, spunând că planul său nu a mers așa cum își dorea. Totodată, băiatul ar fi recunoscut că regretă cele întâmplate și că îi este milă de elevul pe care îl vizase în ziua atacului.

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