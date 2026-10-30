Accident cumplit pe DN7! Două femei au murit, iar un tânăr a ajuns la spital. Planul Roșu, activat

Publicat 30 oct. 2026, 08:31 Actualizat 30 oct. 2026, 08:32

Tragedie pe Valea Oltului, în județul Sibiu! Două femei au murit, iar un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital, după un accident violent produs în timpul nopții, pe DN7, în apropierea localității Lazaret. Mașina în care se aflau victimele ar fi intrat pe contrasens și s-a izbit de un TIR, după care a fost aruncată într-un alt autoturism.

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