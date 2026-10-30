Accident cumplit pe DN7! Două femei au murit, iar un tânăr a ajuns la spital. Planul Roșu, activat

Tragedie pe Valea Oltului, în județul Sibiu! Două femei au murit, iar un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital, după un accident violent produs în timpul nopții, pe DN7, în apropierea localității Lazaret. Mașina în care se aflau victimele ar fi intrat pe contrasens și s-a izbit de un TIR, după care a fost aruncată într-un alt autoturism.
Impactul a fost atât de puternic încât autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție și au trimis la fața locului numeroase ambulanțe, pompieri și echipaje de descarcerare. Salvatorii au încercat să le readucă la viață pe cele două femei, însă, în ciuda eforturilor, acestea nu au mai putut fi salvate.
Două femei au murit într-un accident cumplit pe Valea Oltului. Cum s-a produs tragedia
Accidentul s-a produs în jurul orei 1:00, la kilometrul 240+900 de pe DN7, pe Valea Oltului, pe direcția Sibiu-Râmnicu Vâlcea. La volanul autoturismului se afla o femeie de 50 de ani, din județul Vâlcea. Potrivit primelor cercetări făcute de polițiști, aceasta ar fi intrat pe sensul opus de circulație, unde s-a izbit violent de un TIR condus de un bărbat de 30 de ani, din București. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-o altă mașină, care circula tot dinspre Sibiu spre Râmnicu Vâlcea. În total, opt persoane au fost implicate în accident, iar pentru două dintre ele coliziunea a fost fatală.
Șoferița de 50 de ani și o pasageră de 72 de ani au murit. Medicii nu le-au mai putut salva
Cele două victime care și-au pierdut viața sunt femeia de 50 de ani care conducea autoturismul și o pasageră în vârstă de 72 de ani. Ambele erau din județul Vâlcea. Când au ajuns echipele de intervenție, cele două femei erau inconștiente și se aflau în stop cardio-respirator. Una dintre ele rămăsese prinsă în mașina distrusă, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru a o scoate.
Personalul medical a început imediat manevrele de resuscitare și a încercat să le salveze, însă rănile suferite în urma accidentului au fost prea grave. După eforturile depuse la locul tragediei, medicii au fost nevoiți să declare decesul ambelor femei. Cele două nu au mai putut fi transportate la spital.
Un tânăr de 21 de ani a fost rănit și transportat la Spitalul din Sibiu
În autoturismul implicat în accident se afla și un tânăr de 21 de ani, care a supraviețuit impactului. Acesta a suferit mai multe contuzii și a fost preluat de echipajele medicale sosite la fața locului. Tânărul era conștient în momentul în care salvatorii i-au acordat primul ajutor, însă a avut nevoie de îngrijiri suplimentare, motiv pentru care a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Sibiu.
Alte cinci persoane implicate în accident au reușit să iasă singure din vehicule și au refuzat să fie duse la spital. În total, bilanțul tragediei este de două persoane decedate și una transportată la spital, din cele opt persoane implicate în coliziunea dintre cele trei vehicule.
Planul Roșu de intervenție, activat după accident. Salvatori din două județe, trimiși la fața locului
Din cauza gravității accidentului și a numărului mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, pentru a mobiliza rapid mai multe echipaje de salvare. Din județul Sibiu au fost trimise două echipaje SMURD, trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care una cu medic, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.
În sprijinul lor au venit și pompierii din județul Vâlcea, cu un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Salvatorii au intervenit pentru scoaterea victimelor din autoturism, acordarea primului ajutor și resuscitarea celor două femei. Planul Roșu a fost dezactivat la ora 1:30, după ce echipajele au evaluat persoanele implicate și au stabilit măsurile medicale necesare.
Polițiștii încearcă să afle cum a ajuns mașina pe contrasens
Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul și ce a determinat-o pe șoferița de 50 de ani să ajungă pe sensul opus de mers. Primele informații arată că autoturismul condus de aceasta a intrat în coliziune cu TIR-ul condus de bărbatul din București, iar apoi a fost proiectat într-un al doilea autoturism.