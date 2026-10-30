Pădurea Băneasa se transformă într-o aventură inspirată din Roblox. Copiii sunt invitați la o aventură cu 99 de minute de mister și misiuni
Halloween în Băneasa
Pentru un weekend, aventurile pe care copiii le cunosc de pe ecrane se mută în mijlocul naturii. Pădurea Băneasa devine, pe 31 octombrie și 1 noiembrie, locul unei povești cu misiuni secrete, comori ascunse, ghicitori și un cerb misterios. Inspirația vine din „99 Nights in the Forest”, unul dintre jocurile de pe Roblox, doar că de această dată copiii nu vor mai controla personaje virtuale, ci vor fi chiar ei exploratorii.
Vor avea la dispoziție 99 de minute pentru a lucra în echipă, a trece peste provocări și a descoperi secretele pădurii. Evenimentul, organizat de Primăria Sectorului 1, include și ateliere pentru familiile care vor pur și simplu să petreacă o zi de toamnă în aer liber.
Din fața calculatorului, direct în pădure. Cum prinde viață aventura inspirată din Roblox
Mulți copii cunosc deja emoția unui joc în care trebuie să găsească resurse, să rezolve misiuni și să își ajute coechipierii pentru a merge mai departe. În Pădurea Băneasa, aceeași idee capătă o formă diferită. În locul personajelor de pe ecran apar copii adevărați, iar în locul lumii virtuale se află copaci, poteci și locuri care trebuie explorate.
Jocul „99 Minutes in the Forest” este gândit pentru cei cu vârste între 6 și 14 ani și îi provoacă să îndeplinească șase misiuni într-un timp limitat. Nu trebuie doar să fie rapizi, ci și să colaboreze, să se asculte și să găsească împreună răspunsurile. Aventura este inspirată din universul Roblox, dar păstrează ceva ce jocurile pe calculator nu pot oferi la fel: bucuria de a descoperi lucruri alături de alți copii, într-o pădure adevărată.
Șase misiuni, opt cufere ascunse și un cerb misterios. Ce trebuie să descopere copiii
Pe parcursul celor 99 de minute, micii exploratori vor avea de trecut prin șase provocări diferite. Vor învăța să facă noduri de cercetaș, vor descoperi lucruri despre plantele și viețuitoarele pădurii și îi vor căuta pe Păzitorii Pădurii, personaje care le vor pune la încercare istețimea prin ghicitori. Alte misiuni îi vor trimite în căutarea a opt cufere cu resurse ascunse, în timp ce una dintre provocări presupune sculptarea unui dovleac pentru întreaga echipă.
Undeva, printre toate aceste indicii, se află și Cerbul misterios, pe care copiii trebuie să îl descopere. Fiecare misiune îndeplinită le aduce o bulină de explorator, iar la final contează câte au reușit să adune. Dacă două echipe obțin același punctaj, câștigă cea care a terminat mai repede. Aventura se încheie la Bază, unde participanții aprind simbolic focul victoriei. Înainte să pornească la drum, copiii vor face parte din una dintre cele patru echipe: Cercetaș, Doctor, Pădurar sau Vânător.
Fiecare are propriul rol în poveste, iar participanții trebuie să se ajute pentru a duce misiunile la bun sfârșit. Echipele vor avea câte un lider de cel puțin 16 ani, ales la fața locului împreună cu ceilalți membri. Poate fi și unul dintre părinți, astfel încât cei mici să se poată bucura de joc alături de familie. Dincolo de puncte și de câștigători, aventura pune accent pe lucrurile simple: să înveți ceva nou, să găsești un indiciu împreună cu un prieten, să îți ajuți colegii și să te bucuri când întreaga echipă reușește să treacă o probă. La sfârșit, fiecare copil rămâne cu propria poveste despre cele 99 de minute petrecute în pădure.
Nu doar misiuni și comori. Ce pot face copiii care nu s-au înscris la joc
Aventura nu se oprește la cele șase misiuni. Familiile care nu au prins loc la joc pot petrece timpul în zona de ateliere și activități, deschisă publicului în ambele zile. Copiii vor putea picta pietre, vor putea participa la experimente științifice și vor descoperi cum pot avea grijă de natură prin ateliere dedicate sustenabilității. Sunt pregătite și activități muzicale, pictură pe față, un spațiu cu baloane și un atelier de modelare 3D, unde cei mici pot vedea cum prind formă diferite obiecte. Pentru amintirile de familie va exista și o zonă specială pentru fotografii. Atmosfera va fi una inspirată din Halloween, cu dovleci și activități creative, dar fără ca întreaga experiență să se rezume la costume sau decorațiuni. Accesul în această zonă nu necesită înscriere, însă unele activități pot fi contra cost.
Două zile în care copiii pot schimba ecranele cu joaca în aer liber
Weekendul de Halloween 2026 aduce în Pădurea Băneasa o variantă diferită a unei sărbători asociate de obicei cu dovleci sculptați și costume. De această dată, o parte dintre activități se desfășoară în mijlocul naturii, unde copiii pot explora, pot învăța și pot petrece timp cu prietenii sau cu părinții. Ideea de a transforma un joc digital într-o experiență reală îi poate atrage inclusiv pe cei care preferă să își petreacă timpul în fața calculatorului. În loc să descopere comori apăsând pe ecran, vor trebui să le caute, iar pentru a rezolva ghicitorile vor avea nevoie de ajutorul echipei. Organizatorii au pregătit activități atât pentru copiii înscriși în competiție, cât și pentru cei care vin doar să se joace și să participe la ateliere.
Unde are loc aventura din Pădurea Băneasa și cum se pot înscrie copiii
Evenimentul are loc sâmbătă, 31 octombrie, și duminică, 1 noiembrie 2026, la Locul de Joacă Pădurea Băneasa, în Parcul Casa Albă, pe Aleea Privighetorilor, în zona numerelor 31-35. Sâmbătă, jocul este organizat în patru serii, care încep la orele 10:00, 12:00, 14:00 și 16:00. Duminică, seriile de joc sunt programate de la 12:00, 14:00 și 16:00, iar dimineața este rezervată unei prezentări speciale. Participarea la aventura de 99 de minute este gratuită, însă locurile sunt limitate, iar copiii trebuie înscriși în prealabil pe platforma evenimente.primariasector1.ro. Zona atelierelor este deschisă în ambele zile, între orele 10:00 și 18:00, fără înscriere. Astfel, chiar și familiile care nu participă la competiție pot petrece câteva ore în pădure, printre jocuri și activități creative.
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