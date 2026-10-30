Pădurea Băneasa se transformă într-o aventură inspirată din Roblox. Copiii sunt invitați la o aventură cu 99 de minute de mister și misiuni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 oct. 2026, 09:36

Pentru un weekend, aventurile pe care copiii le cunosc de pe ecrane se mută în mijlocul naturii. Pădurea Băneasa devine, pe 31 octombrie și 1 noiembrie, locul unei povești cu misiuni secrete, comori ascunse, ghicitori și un cerb misterios. Inspirația vine din „99 Nights in the Forest”, unul dintre jocurile de pe Roblox, doar că de această dată copiii nu vor mai controla personaje virtuale, ci vor fi chiar ei exploratorii.

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