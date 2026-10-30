Mașină de lux în valoare de 162.000 de lei, căutată în Suedia, descoperită la frontieră. Șoferul este cercetat pentru tăinuire

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 oct. 2026, 16:33

Descoperire importantă făcută de polițiștii de frontieră din Giurgiu, în timpul unui control desfășurat pe DN5. Un autoturism înmatriculat în Suedia, evaluat la 162.000 de lei, figura în bazele de date europene cu alertă pentru confiscare. La volan se afla un cetățean suedez, pe numele căruia au fost demarate cercetări pentru tăinuire.

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