Mașină de lux în valoare de 162.000 de lei, căutată în Suedia, descoperită la frontieră. Șoferul este cercetat pentru tăinuire

Descoperire importantă făcută de polițiștii de frontieră din Giurgiu, în timpul unui control desfășurat pe DN5. Un autoturism înmatriculat în Suedia, evaluat la 162.000 de lei, figura în bazele de date europene cu alertă pentru confiscare. La volan se afla un cetățean suedez, pe numele căruia au fost demarate cercetări pentru tăinuire.
Incidentul a avut loc în cursul zilei precedente, când polițiștii de frontieră au oprit pentru verificări o mașină înmatriculată în Suedia, condusă de un bărbat de cetățenie suedeză.
Deși documentele prezentate păreau în regulă, verificările suplimentare efectuate prin intermediul aplicației eDAC au scos la iveală o situație neașteptată. Autoturismul apărea în evidențele autorităților cu o alertă având mențiunea „obiect căutat pentru a fi confiscat”.
Autoturism de peste 32.000 de euro, indisponibilizat de polițiști
În urma consultării bazelor de date, polițiștii au stabilit că vehiculul era căutat de autoritățile suedeze în vederea confiscării. Valoarea estimată a mașinii se ridică la 162.000 de lei, echivalentul a aproximativ 32.500 de euro.
Imediat după descoperirea alertei, autoturismul a fost indisponibilizat și transportat la sediul Poliției de Frontieră Giurgiu, unde a rămas la dispoziția anchetatorilor pentru continuarea verificărilor.
Între timp, cetățeanul suedez a intrat în atenția autorităților, fiind cercetat pentru infracțiunea de tăinuire. Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care bărbatul a intrat în posesia autoturismului și dacă acesta cunoștea situația juridică a vehiculului.
La finalizarea cercetărilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
Controalele de pe DN5, importante pentru depistarea vehiculelor căutate în Europa
Depistarea autoturismului arată importanța verificărilor efectuate de polițiștii de frontieră, inclusiv după eliminarea controalelor sistematice la frontierele terestre interne ale României, începând cu 1 ianuarie 2025.
Prin intermediul aplicației eDAC, polițiștii pot verifica rapid identitatea persoanelor și situația bunurilor, inclusiv a autovehiculelor, în bazele de date disponibile autorităților.
Astfel de controale contribuie la identificarea mașinilor urmărite de autoritățile din alte state și la combaterea infracțiunilor transfrontaliere.