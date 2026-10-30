Protest la fostul SIDEX Galați. Peste 300 de angajați nu și-au mai primit salariile de aproximativ 6 luni

Peste 300 de angajați de la fostul SIDEX Galați au protestat, vineri dimineață, în fața Prefecturii, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile de aproximativ șase luni. La rândul lor, angajații Oil Terminal Constanța au oprit activitatea și au declanșat o grevă de avertisment de două ore, după ce negocierile cu administrația companiei privind majorarea salariilor cu 6,5% au eșuat. Sindicaliștii solicită creșteri salariale și soluționarea revendicărilor.
Peste 300 de angajați nu și-au mai primit salariile de aproximativ 6 luni
Printre principalele nemulțumiri ale angajaților SIDEX Galați se numără lipsa unor informații clare privind viitorul combinatului și situația financiară dificilă în care se află. Salariații susțin că nu și-au mai primit salariile încă din luna mai și cer explicații cu privire la posibilitatea reluării activității.
Oamenii vor să știe când își vor primi banii, dacă producția combinatului siderurgic va fi repornită și dacă își vor putea păstra locurile de muncă.
Prefectul județului Galați, George Toderașc, a precizat că, până în jurul orei 10:00, nu primise o solicitare oficială din partea protestatarilor pentru o întâlnire, dar a transmis că este deschis discuțiilor cu angajații combinatului.
Majoritatea angajaților SIDEX Galați vor intra în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
Protestul are loc la numai o zi după ce salariații combinatului siderurgic SIDEX,Liberty Galați au fost informați că, începând cu 1 noiembrie, activitatea va fi întreruptă temporar, motiv pentru care majoritatea celor aproximativ 2.200 de angajați vor intra în șomaj tehnic.
Decizia a fost motivată prin dificultățile severe cu care se confruntă unitatea, printre care problemele de aprovizionare cu energie și cele legate de transportul angajaților. Măsura vizează și personalul Liberty Tubular Products SA.
Într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, angajaților și presei, reprezentanții conducerii Liberty Galați au semnalat dificultățile majore cu care se confruntă combinatul. Printre problemele menționate se numără lipsa fondurilor necesare pentru plata salariilor și a furnizorilor, dar și dificultățile legate de alimentarea cu energie electrică, asigurarea pazei și conservarea instalațiilor.
Managementul afirmă că a informat autoritățile despre aceste probleme, inclusiv reprezentanții Comitetului Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați, însă susține că solicitările transmise nu au fost urmate de măsuri concrete.
Conducerea SIDEX, Liberty Galați avertizează că, în absența unor măsuri urgente, dificultățile financiare ar putea provoca degradarea echipamentelor industriale și ar putea pune în pericol reluarea producției.
Printre riscurile semnalate se numără pierderea personalului calificat, imposibilitatea asigurării alimentării cu energie și problemele legate de securitatea platformei siderurgice, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 1.600 de hectare.
Reprezentanții managementului atrag atenția că lipsa fondurilor necesare pentru paza și conservarea instalațiilor ar putea accentua degradarea acestora și ar reduce șansele de repornire a combinatului.