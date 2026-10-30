Protest la fostul SIDEX Galați. Peste 300 de angajați nu și-au mai primit salariile de aproximativ 6 luni

Publicat 30 oct. 2026, 11:56 Actualizat 30 oct. 2026, 11:58 Sursă Realitatea PLUS

Peste 300 de angajați de la fostul SIDEX Galați au protestat, vineri dimineață, în fața Prefecturii, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile de aproximativ șase luni. La rândul lor, angajații Oil Terminal Constanța au oprit activitatea și au declanșat o grevă de avertisment de două ore, după ce negocierile cu administrația companiei privind majorarea salariilor cu 6,5% au eșuat. Sindicaliștii solicită creșteri salariale și soluționarea revendicărilor.

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