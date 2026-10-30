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Un bărbat de 25 de ani, prins sub un mal de pământ în Călărași. Localnicii ar fi încercat să-l salveze pe cont propriu

Bărbat prins sub un mal de pământ / Sursa foto - Călărași PRESS

Bărbat prins sub un mal de pământ / Sursa foto - Călărași PRESS

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat30 oct. 2026, 19:22
Actualizat30 oct. 2026, 19:28

Intervenție de amploare a pompierilor și polițiștilor, vineri după-amiază, 30 octombrie, în zona Obor din municipiul Călărași. Un bărbat care ar fi căutat fier vechi a fost surprins de o surpare de teren și a rămas îngropat sub un mal de pământ, în incinta punctului de lucru al Serviciului Public Pavaje Spații Verzi.

Apelul la 112 de urgență

Autoritățile au fost alertate vineri, la ora 14:09, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Potrivit informațiilor disponibile, incidentul s-ar fi produs însă cu mult timp înainte ca echipele de intervenție să fie solicitate.

Conform unor surse neoficiale citate de Călărași PRESS, mai mulți localnici ar fi încercat inițial să îl scoată pe bărbat de sub pământ fără ajutorul salvatorilor. Oamenii ar fi săpat aproximativ o oră sau chiar o oră și jumătate, în speranța că vor reuși să ajungă la victimă.

Pentru că eforturile nu ar fi avut rezultatul dorit, aceștia ar fi decis ulterior să ceară ajutor prin intermediul numărului de urgență.

Bărbat prins sub un mal de pământ / Sursa foto - ISU

Pompierii, mobilizați cu mai multe autospeciale în zona Obor

La locul incidentului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, inclusiv autospeciale de descarcerare. Salvatorii desfășoară operațiuni dificile pentru identificarea și extragerea bărbatului prins sub pământ.

În paralel, polițiștii au ajuns în zonă și au început verificările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs surparea.

Deocamdată, nu există informații certe despre starea victimei. La momentul redactării articolului, bărbatul nu fusese găsit, iar intervenția echipelor specializate continua.

Ancheta va stabili cum s-a produs surparea de teren

Rămân numeroase întrebări legate de incidentul din Călărași: ce a provocat prăbușirea malului de pământ, în ce condiții se afla bărbatul în incinta respectivă și cât timp a trecut până când autoritățile au fost anunțate.

Informațiile privind presupusele încercări ale localnicilor de a-l salva și intervalul de timp scurs până la apelul la 112 provin din surse neoficiale și nu au fost confirmate, până în acest moment, de autorități.

Municipiul Călăraşi, cartierul Obor, în spatele serelor Un bărbat in vârstă de 25 de ani a fost surprins in această după amiază in jurul orei 14.10 de surparea unui mal de pământ. Persoana a fost acoperită complet de pământ, se acționează si la acest moment pentru căutarea și extragerea victimei. Pompierii militari călărășeni intervin cu mai multe echipaje, la fața locului fiind două autospeciale de intervenţie, o autospecială de transport personal și victime multiple și un container multirisc. S-au luat măsuri de protecţie a salvatorilor la fața locului, fiind puse panouri de lemn pentru a impiedica căderea malului de pământ. Se sapă in continuu cu lopeți, însa persoana nu a fost încă găsită In sprijinul intervenţiei sunt la fața locului polițiști, jandarmi, reprezentanţi ai Primăriei si ai Ambulanței. Un buldo-excavator asigurat de primăriei susține panourile de lemn montate pentru protecţia salvatorilor.

a declarat ISU Călărași.
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