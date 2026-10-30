Un bărbat de 25 de ani, prins sub un mal de pământ în Călărași. Localnicii ar fi încercat să-l salveze pe cont propriu

Publicat 30 oct. 2026, 19:22 Actualizat 30 oct. 2026, 19:28

Intervenție de amploare a pompierilor și polițiștilor, vineri după-amiază, 30 octombrie, în zona Obor din municipiul Călărași. Un bărbat care ar fi căutat fier vechi a fost surprins de o surpare de teren și a rămas îngropat sub un mal de pământ, în incinta punctului de lucru al Serviciului Public Pavaje Spații Verzi.

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