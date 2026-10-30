Un bărbat de 25 de ani, prins sub un mal de pământ în Călărași. Localnicii ar fi încercat să-l salveze pe cont propriu

Intervenție de amploare a pompierilor și polițiștilor, vineri după-amiază, 30 octombrie, în zona Obor din municipiul Călărași. Un bărbat care ar fi căutat fier vechi a fost surprins de o surpare de teren și a rămas îngropat sub un mal de pământ, în incinta punctului de lucru al Serviciului Public Pavaje Spații Verzi.
Apelul la 112 de urgență
Autoritățile au fost alertate vineri, la ora 14:09, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Potrivit informațiilor disponibile, incidentul s-ar fi produs însă cu mult timp înainte ca echipele de intervenție să fie solicitate.
Conform unor surse neoficiale citate de Călărași PRESS, mai mulți localnici ar fi încercat inițial să îl scoată pe bărbat de sub pământ fără ajutorul salvatorilor. Oamenii ar fi săpat aproximativ o oră sau chiar o oră și jumătate, în speranța că vor reuși să ajungă la victimă.
Pentru că eforturile nu ar fi avut rezultatul dorit, aceștia ar fi decis ulterior să ceară ajutor prin intermediul numărului de urgență.
Pompierii, mobilizați cu mai multe autospeciale în zona Obor
La locul incidentului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, inclusiv autospeciale de descarcerare. Salvatorii desfășoară operațiuni dificile pentru identificarea și extragerea bărbatului prins sub pământ.
În paralel, polițiștii au ajuns în zonă și au început verificările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs surparea.
Deocamdată, nu există informații certe despre starea victimei. La momentul redactării articolului, bărbatul nu fusese găsit, iar intervenția echipelor specializate continua.
Ancheta va stabili cum s-a produs surparea de teren
Rămân numeroase întrebări legate de incidentul din Călărași: ce a provocat prăbușirea malului de pământ, în ce condiții se afla bărbatul în incinta respectivă și cât timp a trecut până când autoritățile au fost anunțate.
Informațiile privind presupusele încercări ale localnicilor de a-l salva și intervalul de timp scurs până la apelul la 112 provin din surse neoficiale și nu au fost confirmate, până în acest moment, de autorități.