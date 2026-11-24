Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 24 nov. 2026, 14:40

Pastrama la ceaun este unul dintre preparatele potrivite pentru mesele în aer liber, mai ales în sezonul rece, când carnea gătită încet, cu usturoi, vin și condimente, capătă o aromă intensă. Secretul unei rețete reușite nu stă doar în ingredientele folosite, ci și în alegerea cărnii, marinarea corespunzătoare și răbdarea din timpul gătirii. Fie că preferi pastrama de oaie sau pastrama de porc, câteva reguli simple te ajută să obții o carne fragedă, suculentă și bine pătrunsă.

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