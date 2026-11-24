Pastrama la ceaun este unul dintre preparatele potrivite pentru mesele în aer liber, mai ales în sezonul rece, când carnea gătită încet, cu usturoi, vin și condimente, capătă o aromă intensă. Secretul unei rețete reușite nu stă doar în ingredientele folosite, ci și în alegerea cărnii, marinarea corespunzătoare și răbdarea din timpul gătirii. Fie că preferi pastrama de oaie sau pastrama de porc, câteva reguli simple te ajută să obții o carne fragedă, suculentă și bine pătrunsă.
Ce carne alegi
Pentru pastrama la ceaun, poți folosi carne de oaie, berbecuț sau porc. Pastrama de oaie are un gust mai intens și o aromă specifică, fiind alegerea clasică pentru acest preparat. Dacă vrei o variantă cu gust mai delicat, poți opta pentru carne de berbecuț. Pulpa, spata și ceafa sunt bucăți potrivite, deoarece au suficient țesut și grăsime pentru a rămâne fragede în timpul gătirii.
Pastrama de porc este o alternativă apreciată de cei care preferă o carne mai puțin intensă ca aromă. Ceafa și spata sunt alegeri bune, datorită proporției de grăsime care împiedică uscarea cărnii. Indiferent de sortiment, bucățile trebuie să fie de dimensiuni apropiate, pentru a se găti uniform.
Dacă pastrama este deja sărată și condimentată, ține cont de acest lucru atunci când pregătești ceaunul. Gust-o sau verifică eticheta înainte să mai adaugi sare.
Marinarea
Marinarea contribuie la frăgezirea cărnii și îi completează aroma. Dacă ai cumpărat pastramă crudă, nepreparată, o poți lăsa la marinat câteva ore sau peste noapte, la frigider. Pentru o marinadă simplă ai nevoie de vin alb sec, usturoi zdrobit, puțin ulei, piper și cimbru. Poți adăuga și foi de dafin sau boia dulce, în funcție de gust.
Pune carnea într-un vas încăpător, adaugă ingredientele și amestecă astfel încât marinada să acopere cât mai bine bucățile. Acoperă vasul și păstrează-l la frigider. Nu lăsa carnea la marinat la temperatura camerei.
Dacă folosești pastramă deja maturată și condimentată, marinarea suplimentară nu este obligatorie. O poți ține puțin în vin alb, pentru a-i domoli gustul sărat și a-i adăuga o aromă discretă, dar evită să o lași prea mult în lichid.
Condimentele
Usturoiul este unul dintre ingredientele care se potrivesc cel mai bine cu pastrama la ceaun. Pentru un gust echilibrat, folosește piper proaspăt măcinat, cimbru, boia dulce și, dacă îți place aroma mai puternică, puțin ardei iute. Rozmarinul poate completa preparatul, mai ales în cazul cărnii de oaie.
Sarea trebuie adăugată cu atenție. Pastrama este adesea sărată încă din etapa de conservare sau maturare, așa că este mai bine să potrivești gustul spre finalul gătirii. Nici condimentele nu trebuie folosite în exces: scopul lor este să pună în valoare aroma cărnii, nu să o acopere.
Gătirea la ceaun
Pentru pastrama de oaie la ceaun, taie carnea în bucăți potrivite și pregătește ceaunul pe foc moderat. Adaugă puțin ulei sau untură, apoi pune carnea și rumenește-o pe toate părțile. Dacă pastrama are deja suficientă grăsime, poți folosi o cantitate foarte mică de ulei sau chiar să renunți la el.
După ce bucățile au prins culoare, adaugă usturoiul și condimentele, apoi toarnă treptat vin alb sec. Pentru pastrama de oaie la ceaun cu vin alb, acesta este momentul în care lichidul începe să formeze un sos aromat, care ajută carnea să se gătească fără să se usuce. Poți completa cu puțină apă caldă, dacă este nevoie.
Acoperă ceaunul parțial și lasă preparatul să fiarbă la foc mic. Amestecă din când în când și verifică dacă mai este nevoie de lichid. Timpul de gătire depinde de tipul cărnii, de grosimea bucăților și de cât de maturată este pastrama. Carnea trebuie să devină fragedă și să se desprindă ușor la furculiță. Spre final, îndepărtează capacul și lasă sosul să scadă, până când bucățile se rumenesc ușor în grăsimea rămasă.
Servește pastrama fierbinte, alături de mămăligă, murături sau cartofi copți. Sosul din ceaun poate fi turnat peste carne sau peste garnitură.
Păstrarea
Pastrama gătită se lasă să se răcorească, apoi se pune într-un recipient închis ermetic și se păstrează la frigider. Este recomandat să fie consumată în cel mult 3-4 zile. Pentru o păstrare mai îndelungată, o poți congela în porții, împreună cu puțin sos, pentru a nu se usca la reîncălzire.
Când o servești din nou, încălzește-o bine, într-o tigaie sau într-o cratiță, la foc mic. Adaugă una-două linguri de apă dacă sosul s-a îngroșat prea mult. Evită încălzirea repetată a întregii cantități: scoate din frigider doar porția pe care urmează să o consumi.
O rețetă de pastramă reușită înseamnă, în primul rând, carne de calitate și gătire lentă. Cu vin alb, usturoi și condimente bine dozate, pastrama la ceaun poate deveni un preparat fraged și aromat, indiferent dacă alegi varianta tradițională din carne de oaie sau o versiune din porc.