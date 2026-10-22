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NATO confirmă: un avion SUA survolează Marea Neagră. Senator SUA, declarație exclusivă pentru Ana Maria Păcuraru

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat22 oct. 2026, 21:01
Actualizat22 oct. 2026, 21:04
SursăRealitatea PLUS

Într-un demers de amploare, jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, corespondent la Casa Albă, a obținut răspunsuri atât din Statele Unite, cât și din partea NATO cu privire la incidentele de securitatea din Marea Neagră. Oficialii NATO au confirmat în exclusivitate că SUA au trimis un avion de patrulare, iar politicienii americani se poziționează în favoarea unui sprijin accentuat pentru România. Totul, în contextul în care americanii reevaluează prezența militară în Europa. Realitatea PLUS a primit și o reacție din partea unui cercetător de la Heritage Foundation, grupul de experți cel mai apropiat de Trump. De menționat că Nicușor Dan a publicat un editorial într-o publicație fondată de Heritage.

Reacție exclusivă de peste ocean pentru Televiziunea Poporului

Senatorul Dick Durbin, al doilea cel mai important democrat din Senatul american, cu peste patru decenii în Congres, transmite că România este un aliat puternic în fața agresiunii Rusiei. Declarația a fost obținută în exclusivitate de jurnalista Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea Plus la Casa Albă.

Acesta spune că a vizitat România în urmă cu mai mulți ani, că a fost profund impresionat de evoluția țării noastre în cadrul NATO și recunoaște că țara este un aliat puternic în rezistența la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și Republicii Moldova.

„Asta înseamnă că relația cu SUA nu depinde de un singur partid. România are susținere de ambele părți ale eșichierului politic american.

Mesajul vine exact când Pentagonul își reevaluează prezența militară în Europa, iar dronele rusești lovesc nave în apele noastre teritoriale.”,

— a declarat cunoscuta jurnalistă Ana Maria Păcuraru.

Senatorul, care cunoaște România direct, pleacă din Senat în ianuarie. În consecință, diplomația României este pusă în fața sarcinii de a-și construi o nouă generație de prieteni la Washington.

Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a întrebat direct NATO dacă România a cerut consultări în baza articolului 4, având în vedere incidentele de la graniță.

Un oficial NATO a răspuns solicitării și a subliniat că orice aliat poate cere consultări atunci când consideră că îi sunt amenințate integritatea teritorială, independența politică sau securitatea. Cu toate acestea, oficialul susține că au loc astfel de consultări regulat și nu este neapărat necesară invocarea Articolului 4.

Oficial NATO, pentru Realitatea PLUS: „Aliații se consultă deja!”

Pe limbajul diplomatic, asta înseamnă că NATO preferă discuțiile discrete în locul unui semnal politic de alarmă.

NATO nu numește Rusia. La întrebarea despre originea dronelor ne trimite la autoritățile române.

— a completat jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru.

Alianța va trimite de asemenea la Marea Neagră echipe de cercetare, care să dovedească fără tăgadă cine se află în spatele loviturilor. Totuși, propaganda Moscovei exploatează astfel de momente și aruncă vina asupra Ucrainei.

Mesaj din Senatul SUA, obținut de corespondentul Realitatea PLUS

Realitatea PLUS a expediat un mesaj și către Comandamentul Militar NATO, care ne-a transmis în exclusivitate că un avion american P-8 Poseidon a fost trimis în zonă.

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa spune că avionul P-8 Poseidon a început să patruleze deasupra Mării Negre. Transmite de asemenea că este important să fie sporită capacitatea aliaților de a vedea ce se întâmplă în regiune, prin mai mulți senzori și prin schimburi de date.

P-8 Poseidon este avionul de patrulare maritimă al Marinei americane, urmărește nave, submarine și tot ce se mișcă pe mare. Practic este ochiul Americii deasupra Mării Negre.

Fără dovezi clare, nimeni nu poate numi oficial vinovatul, iar Rusia trăiește din această ambiguitate.

— a transmis jurnalista Ana Maria Păcuraru.

Este încă o dovadă a faptului că Statele Unite rămân pe deplin angajate în apărarea flancului estic, iar semnalul este extrem de important în contextul reevaluării prezenței militare americane în Europa.

Răspuns SUA pentru Realitatea PLUS / Sursa foto - Realitatea PLUS

Desfășurarea unor aeronave suplimentare pentru patrularea deasupra Mării Negre arată cât de serios tratează atât Washingtonul și politicienii americani, cât și liderii NATO, precum generalul Grinkevich și alții, securitatea și integritatea teritorială a statelor membre ale Alianței, precum România.

Noi, ca aliați NATO, inclusiv România, ar trebui să atribuim Federației Ruse responsabilitatea pentru aceste atacuri și pentru intensificarea lor.

Trebuie să numim clar agresorul și statul responsabil, respectiv Federația Rusă, și trebuie să transmitem un mesaj fără echivoc, trebuie trasată o linie clară în relația cu Federația Rusă.

— a anunțat Jordan Embree, cercetător la Heritage Foundation (SUA).
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