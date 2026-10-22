NATO confirmă: un avion SUA survolează Marea Neagră. Senator SUA, declarație exclusivă pentru Ana Maria Păcuraru

Publicat 22 oct. 2026, 21:01 Actualizat 22 oct. 2026, 21:04 Sursă Realitatea PLUS

Într-un demers de amploare, jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, corespondent la Casa Albă, a obținut răspunsuri atât din Statele Unite, cât și din partea NATO cu privire la incidentele de securitatea din Marea Neagră. Oficialii NATO au confirmat în exclusivitate că SUA au trimis un avion de patrulare, iar politicienii americani se poziționează în favoarea unui sprijin accentuat pentru România. Totul, în contextul în care americanii reevaluează prezența militară în Europa. Realitatea PLUS a primit și o reacție din partea unui cercetător de la Heritage Foundation, grupul de experți cel mai apropiat de Trump. De menționat că Nicușor Dan a publicat un editorial într-o publicație fondată de Heritage.

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