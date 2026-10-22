Parisul impune zone interzise, după violențele din weekend. Restricții de circulație noaptea și adunări interzise în centrul capitalei

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 oct. 2026, 23:01

Autoritățile franceze au prelungit până luni dimineață interdicția de circulație în zonele République și Les Halles din Paris. Totodată, prefectura poliției a extins interdicția adunărilor nedeclarate în apropierea unor instituții importante și a gărilor, pe fondul violențelor și jafurilor din weekend.

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