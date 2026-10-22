Parisul impune zone interzise, după violențele din weekend. Restricții de circulație noaptea și adunări interzise în centrul capitalei

Autoritățile franceze au prelungit până luni dimineață interdicția de circulație în zonele République și Les Halles din Paris. Totodată, prefectura poliției a extins interdicția adunărilor nedeclarate în apropierea unor instituții importante și a gărilor, pe fondul violențelor și jafurilor din weekend.
Autoritățile franceze au prelungit restricțiile de circulație în anumite zone din Paris până luni dimineață, 26 octombrie, după violențele și jafurile produse în weekend. Potrivit informațiilor publicate joi, 22 octombrie, de agenția AFP, interdicția se aplică în fiecare noapte, între orele locale 23:00 și 06:00, în perimetrele din jurul Pieței Republicii și al cartierului Les Halles.
În paralel, prefectura poliției din Paris a impus o nouă interdicție privind întrunirile nedeclarate, valabilă joi seara și în noaptea de joi spre vineri. Măsurile se aplică atât adulților, cât și minorilor.
Zone interzise în jurul Pieței Republicii și al cartierului Les Halles
Decretul publicat joi prevede menținerea restricțiilor nocturne în două zone centrale ale capitalei franceze. Interdicția este valabilă în fiecare noapte, de la ora 23:00 până la ora 06:00, până luni dimineață.
Măsura fusese introdusă după violențele și jafurile din weekend, iar autoritățile au decis să o prelungească pentru a limita riscul unor noi incidente. Perimetrele vizate sunt cele din jurul Pieței Republicii și al cartierului Les Halles, potrivit informațiilor transmise de AFP și publicate de Agerpres.
Adunările nedeclarate, interzise în apropierea Palatului Élysée și a Parlamentului
Pe lângă restricțiile de circulație din timpul nopții, prefectura poliției a dispus interzicerea întrunirilor nedeclarate în mai multe sectoare ale Parisului. Măsura vizează inclusiv zonele din jurul Palatului Élysée, sediul președinției franceze, al Adunării Naționale și al Senatului.
Pe lista perimetrelor vizate se mai află bulevardul Champs-Élysées și zonele din apropierea gărilor. Interdicția se aplică în seara de joi și în noaptea de joi spre vineri, conform informațiilor publicate pe 22 octombrie de AFP.
Este vorba despre două măsuri distincte: una limitează circulația în anumite perimetre în intervalul nocturn, iar cealaltă interzice întrunirile nedeclarate în zonele stabilite de prefectură.
Restricțiile vin după violențele și jafurile din weekend
Decizia de a menține zonele interzise a fost luată în contextul incidentelor violente și al jafurilor raportate în weekend. Autoritățile franceze au recurs la restricții punctuale pentru a preveni noi tulburări și pentru a menține ordinea publică în capitală.
Potrivit decretului menționat de AFP, atât interdicția de circulație, cât și cea privind întrunirile nedeclarate se aplică adulților și minorilor. Restricțiile nocturne din zonele République și Les Halles vor rămâne în vigoare până luni dimineață, în timp ce interdicția adunărilor nedeclarate are un interval de aplicare distinct, stabilit pentru seara de joi și noaptea următoare.