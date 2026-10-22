Pete Hegseth a vrut în birou un obiect istoric care i-a apartinut lui Eisenhower, dar angajații Pentagonului l-au făcut praf în timpul mutării

Un obiect istoric asociat cu fostul președinte american Dwight D. Eisenhower a fost avariat în timp ce angajații Pentagonului încercau să-l mute la cererea lui Pete Hegseth. Incidentul s-a produs în februarie, dar a devenit public abia în octombrie.
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a vrut să aibă în biroul său de la Pentagon un glob pământesc cu o istorie aparte, asociat cu fostul președinte Dwight D. Eisenhower. Planul s-a încheiat însă cu un incident neașteptat: angajații care au încercat să transporte obiectul au scăpat globul, provocându-i avarii importante.
Potrivit informațiilor publicate de The Guardian pe 22 octombrie 2026, globul s-a desprins de suportul metalic, iar în partea sa inferioară a apărut o spărtură de dimensiuni considerabile. Obiectul nu a mai ajuns în biroul lui Hegseth și se află acum în proces de reparație.
Globul lui Eisenhower a fost scăpat în timpul transportului
Incidentul s-a produs în februarie 2026, însă informațiile au ieșit la iveală abia în această lună. Conform relatării din The Guardian, care citează informații publicate de The Washington Post, echipa secretarului american al Apărării a încercat să mute globul fără să apeleze la specialiștii care se ocupă în mod obișnuit de transportul obiectelor istorice.
În timpul operațiunii, angajații au pierdut controlul asupra exponatului și l-au scăpat. Impactul a provocat desprinderea sferei de sistemul metalic care îi permite să se rotească, iar învelișul fragil a fost perforat în zona Antarcticii.
Un purtător de cuvânt al armatei americane a confirmat că deteriorarea s-a produs în timpul unei încercări de mutare. Obiectul nu a fost transportat ulterior în biroul lui Hegseth, iar în prezent se desfășoară lucrări pentru repararea lui.
De ce nu au așteptat angajații venirea specialiștilor
Mutarea obiectelor istorice din Pentagon este realizată, de regulă, cu ajutorul unor echipe specializate, care pot asigura ambalarea și transportul în condiții de siguranță. În cazul globului lui Eisenhower, angajații ar fi decis să se ocupe singuri de operațiune, fără să mai aștepte intervenția experților.
Potrivit informațiilor relatate de The Washington Post și preluate de The Guardian, surse familiarizate cu incidentul au pus graba echipei pe seama dorinței de a îndeplini cât mai repede solicitarea lui Hegseth. Una dintre sursele citate a descris pierderea controlului asupra obiectului și impactul acestuia, invocând o aparentă lipsă de răbdare.
Incidentul a atras atenția și prin valoarea istorică a obiectului. În Pentagon se află două globuri similare, datând din anii 1930, iar mutarea în siguranță a unor asemenea exponate presupune măsuri speciale de protecție.
Pentagonul minimalizează incidentul
Reprezentanții Departamentului Apărării au confirmat că globul a fost deteriorat, dar au încercat să reducă importanța cazului. Într-un răspuns transmis publicației The Guardian, un purtător de cuvânt a descris obiectul drept o replică a globului lui Eisenhower.
„A avut loc un accident în timp ce angajații transportau o replică a globului lui Eisenhower, ca parte a operațiunii de mutare.”
Oficialul a adăugat că obiectul este reparat și a criticat atenția acordată subiectului de către The Washington Post.
„Accidentele se întâmplă, suntem recunoscători că nimeni nu a fost rănit, iar globul este în curs de reparare. Nu este surprinzător că The Washington Post dedică din nou timp unei alte povești lipsite de importanță.”
Globul este asociat cu pregătirea debarcării din Normandia
Obiectul este asociat cu Dwight D. Eisenhower, cel de-al 34-lea președinte al Statelor Unite, care a comandat forțele aliate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Eisenhower a avut un rol central în planificarea debarcării din Normandia, cunoscută drept Ziua Z, operațiunea militară care a deschis un nou front împotriva Germaniei naziste în Europa Occidentală.
Potrivit relatărilor presei americane, globul ar fi fost folosit de Eisenhower în perioada în care ocupa funcția de comandant suprem al forțelor aliate. Tocmai această legătură istorică ar fi contribuit la interesul lui Hegseth pentru exponat.
Globul rămâne însă în afara biroului secretarului Apărării, în timp ce specialiștii lucrează la repararea daunelor provocate în timpul tentativei de mutare.