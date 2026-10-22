Pete Hegseth a vrut în birou un obiect istoric care i-a apartinut lui Eisenhower, dar angajații Pentagonului l-au făcut praf în timpul mutării

Publicat 22 oct. 2026, 22:39 Sursă The Guardian, The Washington Post

Un obiect istoric asociat cu fostul președinte american Dwight D. Eisenhower a fost avariat în timp ce angajații Pentagonului încercau să-l mute la cererea lui Pete Hegseth. Incidentul s-a produs în februarie, dar a devenit public abia în octombrie.

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