Peste 200 de persoane au ajuns în închisorile din Franța după violențele din weekend. Jumătate nu aveau antecedente penale

Autoritățile franceze au încarcerat 217 persoane din cele aproximativ 2.700 reținute după jafurile și violențele din 17 și 18 octombrie. Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, susține că răspunsul sistemului judiciar este unul fără precedent.
Franța a înregistrat 217 persoane încarcerate în urma violențelor și jafurilor care au afectat mai multe orașe în weekendul 17-18 octombrie. Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a anunțat joi că bilanțul a ajuns la acest nivel dintr-un total de aproximativ 2.700 de persoane reținute de autorități. Oficialul a prezentat cifrele în fața penitenciarului Fleury-Mérogis, din apropierea Parisului, și a descris reacția justiției drept una de o fermitate excepțională.
Potrivit ministrului, jumătate dintre persoanele încarcerate nu aveau antecedente penale. Darmanin a precizat că mulți dintre cei vizați sunt tineri care nu figurau anterior în evidențele sistemului judiciar.
Darmanin susține că răspunsul justiției este fără precedent
Ministrul francez al Justiției a apărat măsurile luate după violențele din mai multe orașe ale țării și a subliniat amploarea intervenției judiciare.
„Acesta este cu adevărat un răspuns extrem de ferm, fără precedent”, a declarat Gérald Darmanin.
Oficialul a explicat că jumătate dintre persoanele trimise în închisoare nu aveau antecedente penale, ceea ce înseamnă că nu mai fuseseră condamnate anterior.
„Este vorba, în general, de bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, majoritatea nefiind în baza de date a sistemului judiciar”, a precizat ministrul în fața penitenciarului Fleury-Mérogis.
Ministrul Justiției vrea suspendarea dreptului de vot pentru inculpați
Gérald Darmanin susține și introducerea unor restricții asupra drepturilor civice pentru persoanele acuzate de fapte violente. Ministrul s-a pronunțat în favoarea suspendării dreptului de vot al inculpaților care au atacat membri ai forțelor de ordine sau au participat la jafuri.
„Nu văd cum cineva care atacă ofițeri de poliție, jandarmi, care jefuiește magazine, și-ar putea folosi drepturile civice la următoarele alegeri”, a afirmat acesta.
Declarațiile vin în contextul în care autoritățile franceze încearcă să gestioneze consecințele violențelor și să pregătească măsuri de securitate pentru noi manifestații.
Mii de magazine, jefuite sau vandalizate în timpul protestelor
Violențele din weekend au afectat mai multe orașe franceze, inclusiv Parisul, în timpul manifestațiilor împotriva costului ridicat al vieții. Potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial, aproximativ 3.000 de magazine au fost jefuite sau vandalizate în întreaga țară.
Amploarea pagubelor și numărul mare de persoane reținute au declanșat critici la adresa autorităților. De aproape o săptămână, acestea sunt acuzate că au subestimat dimensiunea protestelor și nu au anticipat în mod corespunzător riscurile de securitate.
Macron acuză extrema stângă că a încercat să destabilizeze Republica
Președintele Emmanuel Macron a intervenit joi în dezbaterea privind violențele din 17 octombrie, acuzând grupările de extremă stânga că au încercat să submineze instituțiile statului.
Șeful statului a susținut că aceste grupuri au încercat să „dărâme Republica” în timpul confruntărilor și jafurilor care au zguduit mai multe orașe franceze. Evenimentele au fost descrise drept unele dintre cele mai grave din ultimii ani și au amplificat tensiunile politice cu aproximativ șase luni înaintea alegerilor prezidențiale.
În timp ce guvernul insistă asupra necesității unui răspuns ferm, modul în care au fost gestionate manifestațiile și amploarea violențelor continuă să alimenteze criticile la adresa autorităților franceze.