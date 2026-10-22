Peste 200 de persoane au ajuns în închisorile din Franța după violențele din weekend. Jumătate nu aveau antecedente penale

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 oct. 2026, 20:56

Autoritățile franceze au încarcerat 217 persoane din cele aproximativ 2.700 reținute după jafurile și violențele din 17 și 18 octombrie. Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, susține că răspunsul sistemului judiciar este unul fără precedent.

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