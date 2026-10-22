A murit Tom Skerritt, actorul din „Top Gun” și „Alien”. Legenda Hollywoodului avea 93 de ani

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 oct. 2026, 23:23

Actorul american Tom Skerritt, cunoscut pentru rolurile din „Top Gun”, „Alien” și serialul „Picket Fences”, a murit la 93 de ani. Familia a confirmat că decesul a survenit miercuri, din cauze naturale, și a transmis un mesaj emoționant.

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