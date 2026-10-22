A murit Tom Skerritt, actorul din „Top Gun” și „Alien”. Legenda Hollywoodului avea 93 de ani
Tom Skerritt. Foto: Profimedia
Actorul american Tom Skerritt, cunoscut pentru rolurile din „Top Gun”, „Alien” și serialul „Picket Fences”, a murit la 93 de ani. Familia a confirmat că decesul a survenit miercuri, din cauze naturale, și a transmis un mesaj emoționant.
Actorul american Tom Skerritt, unul dintre interpreții cunoscuți ai filmelor „Top Gun” și „Alien”, a murit la vârsta de 93 de ani. Decesul s-a produs miercuri, 21 octombrie 2026, din cauze naturale, potrivit informațiilor confirmate de familie și relatate joi de presa internațională, inclusiv de Associated Press.
Vestea marchează dispariția unui actor a cărui carieră a traversat peste șase decenii de film și televiziune. Skerritt a devenit cunoscut publicului larg prin roluri memorabile în producții de succes, de la filmul SF „Alien” până la „Top Gun”, în care l-a interpretat pe instructorul de zbor Viper, și serialul „Picket Fences”, pentru care a câștigat un premiu Emmy.
Familia actorului a transmis că pierderea este una dureroasă. „Suntem devastați de pierderea lui”, au declarat apropiații săi, potrivit informațiilor publicate de TMZ și preluate de presa americană.
De la Forțele Aeriene americane la marile producții de la Hollywood
Născut pe 25 august 1933, în Detroit, Tom Skerritt a avut un parcurs profesional care nu părea, la început, să-l conducă spre o carieră în actorie. După terminarea liceului, s-a înrolat în Forțele Aeriene ale Statelor Unite, unde a servit timp de patru ani. Ulterior, a urmat cursuri la Henry Ford College și Wayne State University, înainte de a ajunge la Universitatea California din Los Angeles (UCLA), unde a studiat și s-a apropiat de lumea filmului.
Debutul său pe marele ecran a avut loc în 1962, în filmul „War Hunt”, în care au mai jucat Robert Redford și Sydney Pollack. Un moment important pentru cariera sa a venit în 1970, când regizorul Robert Altman l-a distribuit în comedia de război „MAS*H”. Producția i-a adus mai multă vizibilitate și a contribuit la consolidarea drumului său în cinematografie.
Rolul din „Alien” l-a făcut cunoscut publicului internațional
În 1979, Skerritt l-a interpretat pe căpitanul Dallas în filmul SF „Alien”, regizat de Ridley Scott. Personajul său era comandantul navei spațiale Nostromo, iar rolul a rămas unul dintre cele mai cunoscute din filmografia actorului.
Șapte ani mai târziu, în 1986, a apărut în „Top Gun”, unde l-a jucat pe comandorul Mike „Viper” Metcalf, instructorul de zbor al personajului interpretat de Tom Cruise. Filmul a devenit un succes major, iar rolul lui Skerritt a rămas asociat cu una dintre cele mai cunoscute producții de acțiune ale anilor ’80.
Premiul Emmy pentru serialul „Picket Fences”
Tom Skerritt nu s-a remarcat doar în cinematografie, ci și în televiziune. Unul dintre rolurile sale importante a fost cel al șerifului Jimmy Brock din serialul „Picket Fences”, în care a interpretat un reprezentant al legii într-o comunitate americană de provincie.
Pentru această prestație, actorul a primit în 1993 premiul Emmy la categoria „cel mai bun actor principal într-un serial dramatic”. A fost nominalizat de două ori la Emmy, ambele nominalizări fiind legate de „Picket Fences”.
Printre celelalte producții cunoscute în care a jucat se numără „Steel Magnolias” (1989), „A River Runs Through It” (1992) și „The Turning Point” (1977). A apărut și în serialul „Cheers”, în mai multe episoade difuzate în perioada 1987–1988, iar în filmul „Contact” a interpretat un personaj care se opunea încercărilor de comunicare cu forme de viață extraterestre.
Cariera sa a inclus și apariții pe scenă. În 2004, a fost naratorul spectacolului „Our Town”, prezentat la teatrul Intiman din Seattle, iar în 2013 a debutat pe Broadway, într-o adaptare a romanului „A Time to Kill”, scris de John Grisham.
Ultimul său rol pe ecran și implicarea în sprijinirea veteranilor
De-a lungul carierei, Skerritt a acumulat peste 150 de roluri în filme și producții de televiziune. Ultima sa apariție pe ecran a fost în drama western contemporană „Broke”, lansată în 2025, în care a jucat alături de Dennis Quaid și Wyatt Russell.
Dincolo de actorie, Skerritt a fost implicat și în proiecte dedicate veteranilor. În 2012, a cofondat Red Badge Project, o inițiativă care folosește poveștile și exprimarea creativă pentru a-i ajuta pe veteranii afectați de tulburarea de stres posttraumatic. În 2020, a înființat compania de producție Triple Squirrels împreună cu soția sa, Julie Tokashiki.
Mesajul familiei după moartea actorului
În declarația transmisă revistei People, familia a amintit nu doar cariera lui Tom Skerritt, ci și calitățile pe care apropiații le-au apreciat la el de-a lungul vieții.
„În timp ce lumea îl cunoștea pe Tom prin remarcabila sa carieră de actor, noi îl cunoșteam pentru umorul, curiozitatea, înțelepciunea, generozitatea sa și dragostea pe care ne-a oferit-o. Îi păsa profund de imaginație, creativitate, povești, serviciul în slujba celorlalți, veterani, lumea naturală și ajutorul oferit oamenilor pentru a-și găsi și împărtăși propriile voci”, au transmis membrii familiei.
Tom Skerritt lasă în urmă soția sa, Julie Tokashiki, cei cinci copii, cinci nepoți și doi strănepoți. Familia a cerut discreție în perioada de doliu și a precizat că informațiile despre o eventuală ceremonie comemorativă vor fi comunicate ulterior.
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