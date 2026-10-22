CCIR, partener al Forumului Reconstrucția Ucrainei: Securitate, Oportunități, Investiții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 oct. 2026, 21:56

București, 22 octombrie 2026 – Secretarul General al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Ovidiu Silaghi, a participat la deschiderea Forumului „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, eveniment, organizat de New Strategy Center în parteneriat cu CCIR.

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