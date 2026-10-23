Cutremur de magnitudine 7 grade în Tibet: cel puțin 16 morți și 32 de răniți. Peste 300 de case prăbușite
Cutremur în China
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7, a lovit regiunea autonomă Tibet din China, provocând moartea a cel puțin 16 persoane și rănirea altor 65. Seismul s-a produs joi seară, 22 octombrie 2026, într-o zonă muntoasă din nordul regiunii, unde sute de locuințe s-au prăbușit sau au fost grav avariate. Peste 12.000 de oameni au fost evacuați, iar echipele de salvare continuă să caute eventuali supraviețuitori printre dărâmături. Bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce autoritățile ajung în localitățile greu accesibile.
Cutremurul a fost urmat de sute de replici, iar în unele zone au fost afectate alimentarea cu energie electrică, comunicațiile și circulația feroviară. Autoritățile chineze au mobilizat peste 1.600 de persoane pentru intervenții și au trimis corturi, locuințe temporare și materiale de primă necesitate. Tragedia vine la mai puțin de doi ani după un alt seism devastator produs în Tibet, în ianuarie 2025, când 126 de persoane și-au pierdut viața. Primele informații despre cutremurul de magnitudine 7 din Tibet au fost publicate pe Realitatea.net încă de joi seară, înainte ca autoritățile chineze să anunțe amploarea tragediei.
Cutremurul s-a produs într-o zonă muntoasă din Tibet, la peste 4.800 de metri altitudine
Seismul a fost înregistrat joi, 22 octombrie, la ora locală 22:33, în cantonul Maru, din districtul Baqen, care aparține orașului Nagqu. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 190 de kilometri est-nord-est de Nagqu și la aproape 400 de kilometri nord-est de Lhasa, capitala regiunii autonome Tibet. Potrivit Centrului Rețelelor Seismologice din China, cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Serviciul Geologic al Statelor Unite a estimat o adâncime de 18 kilometri.
Zona afectată se află la o altitudine medie de aproximativ 4.800 de metri, într-o regiune cu populație redusă, unde localitățile sunt răspândite pe distanțe mari. Condițiile geografice și drumurile montane fac dificilă deplasarea rapidă a echipelor de intervenție. Cutremurul a fost resimțit puternic în așezările din apropierea epicentrului. Mai mulți locuitori au ieșit în grabă din case, restaurante și magazine, după ce clădirile au început să se zguduie. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă oameni care fug spre ieșiri, în timp ce produse de pe rafturi cad pe podea.
În clădirea administrației locale din Maru au apărut fisuri în pereți, iar în mai multe sate au fost raportate avarii importante.
Cel puțin 16 morți și 65 de răniți. Sute de locuințe au fost afectate
Primele informații transmise de autoritățile chineze indicau 16 persoane decedate și 32 de răniți. Bilanțul a fost însă revizuit de mai multe ori în cursul dimineții de vineri, 23 octombrie. Cele mai recente date arată că numărul persoanelor rănite a ajuns la 65, în timp ce bilanțul deceselor a rămas la 16. Dintre răniți, 11 se află în stare gravă.
Cutremurul a provocat distrugeri importante în localitățile din apropierea epicentrului. Potrivit evaluărilor făcute până acum, cel puțin 339 de locuințe s-au prăbușit sau au suferit avarii, iar aproximativ 20 de adăposturi pentru animale au fost afectate. În unele sate, casele au rămas cu pereți crăpați și acoperișuri distruse, iar autoritățile verifică dacă locuințele mai pot fi folosite în siguranță.
Pagubele sunt cu atât mai greu de evaluat cu cât numeroase comunități se află la distanțe mari de principalele drumuri, într-o regiune muntoasă unde accesul poate fi îngreunat de vreme. Autoritățile continuă verificările în toate localitățile afectate, iar bilanțul victimelor și al clădirilor distruse rămâne provizoriu.
Peste 12.000 de oameni au fost evacuați. Echipele de salvare caută supraviețuitori
În urma cutremurului, autoritățile chineze au declanșat o amplă operațiune de salvare și evacuare. Până vineri dimineață, aproximativ 12.489 de persoane fuseseră mutate în zone considerate sigure. Peste 1.600 de oameni au fost mobilizați la nivel local pentru intervenții, alături de pompieri, polițiști și alte structuri specializate. Numai din cadrul Poliției au fost trimiși peste 300 de agenți, care participă la verificarea clădirilor, sprijinirea locuitorilor și organizarea evacuărilor.
Echipele de salvare au început căutările încă din timpul nopții, folosind lanterne și echipamente speciale pentru a verifica locuințele prăbușite sau avariate. Într-unul dintre satele afectate, pompierii au reușit să scoată o persoană prinsă sub dărâmături. În regiune au fost trimise aproximativ 1.000 de locuințe prefabricate, peste 3.000 de corturi, paturi pliante, pături și haine groase. Autoritățile încearcă să asigure adăposturi pentru familiile care nu se mai pot întoarce în propriile case. Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut mobilizarea tuturor resurselor necesare pentru salvarea persoanelor afectate, îngrijirea răniților și protejarea populației în fața temperaturilor scăzute.
Sute de replici după cutremur. Drumuri blocate și probleme cu alimentarea cu energie electrică
Seismul principal a fost urmat de numeroase mișcări tectonice. Potrivit Centrului Rețelelor Seismologice din China, până vineri dimineață au fost înregistrate 413 replici. Cele mai multe au avut magnitudini reduse, însă unele au fost suficient de puternice pentru a fi resimțite de locuitorii din regiune. Din acest motiv, autoritățile au recomandat evitarea clădirilor grav avariate și au continuat monitorizarea activității seismice. Cutremurul a provocat și probleme în alimentarea cu energie electrică și în funcționarea serviciilor de telecomunicații din districtul Baqen. Circulația feroviară a fost întreruptă temporar în anumite zone, pentru verificarea infrastructurii, iar căderile de pietre au dus la închiderea unui sector al drumului național 317. Accesul a fost permis doar vehiculelor implicate în operațiunile de salvare și intervenție.
O altă problemă o reprezintă vremea. În următoarele zile sunt prognozate episoade de ninsoare, iar temperaturile scăzute pot îngreuna operațiunile de căutare și pot pune în pericol persoanele rămase fără locuințe.
Tibetul, una dintre regiunile asiatice afectate frecvent de cutremure puternice
Regiunea Tibet se află într-o zonă cu activitate seismică intensă, determinată de interacțiunea dintre placa tectonică indiană și cea eurasiatică. Mișcarea plăcilor tectonice a contribuit, de-a lungul a milioane de ani, la formarea Munților Himalaya și a Podișului Tibetan. Procesul continuă și în prezent, provocând acumulări de tensiune în scoarța terestră și producerea unor cutremure care pot avea magnitudini ridicate.
Riscurile sunt amplificate de condițiile geografice. Numeroase localități se află la altitudini mari, în zone unde drumurile sunt puține, iar accesul echipelor de intervenție poate fi dificil. În plus, unele locuințe sunt construite din materiale tradiționale, care pot fi vulnerabile la mișcări seismice puternice. Prăbușirea pereților și a acoperișurilor reprezintă unul dintre principalele pericole pentru populație. Cutremurul din 22 octombrie 2026 este cel mai puternic înregistrat în China după seismul de magnitudine 7,1 care a lovit regiunea Xinjiang în ianuarie 2024.
Cutremurul devastator din ianuarie 2025 a ucis 126 de oameni în Tibet
Tibetul a mai trecut printr-o tragedie de proporții pe 7 ianuarie 2025, când un cutremur cu magnitudinea de 6,8, potrivit autorităților chineze, a lovit districtul Tingri, din apropierea graniței dintre China și Nepal. Seismul s-a produs la ora locală 09:05 și a afectat mai multe localități din regiunea Shigatse. Bilanțul a fost de cel puțin 126 de persoane decedate și 188 de răniți, iar peste 3.600 de locuințe au fost distruse.
În unele sate, până la 90% dintre case au fost grav avariate sau s-au prăbușit. Mii de oameni au rămas fără adăpost, în condițiile în care temperaturile nocturne coborau mult sub zero grade Celsius. Autoritățile chineze au mobilizat mii de salvatori și au trimis în regiune corturi, pături, haine groase și alimente. Operațiunile au fost îngreunate de altitudinea mare, de drumurile afectate și de temperaturile extrem de scăzute. Seismul din 2025 a fost resimțit inclusiv în Nepal și în unele regiuni din India, unde oamenii au ieșit din clădiri de teama unor noi cutremure.
Un alt cutremur major a provocat aproape 2.700 de morți în 2010
Una dintre cele mai grave tragedii seismice din istoria recentă a regiunii s-a produs pe 14 aprilie 2010, în districtul Yushu, din provincia chineză Qinghai, aflată în vecinătatea Tibetului. Cutremurul a avut magnitudinea de 7,1, potrivit autorităților chineze, și a provocat moartea a cel puțin 2.698 de persoane. Alte câteva sute de oameni au fost răniți sau dați dispăruți, iar numeroase locuințe și clădiri publice au fost distruse. Seismul a afectat puternic comunitățile din zona Podișului Tibetan, unde condițiile geografice și infrastructura limitată au făcut dificilă intervenția echipelor de salvare.
Tragediile din 2010 și 2025 arată cât de vulnerabile pot fi localitățile montane în fața cutremurelor puternice. În cazul seismului produs joi seară, 22 octombrie 2026, autoritățile continuă operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor. Prioritatea rămâne găsirea eventualelor persoane blocate sub dărâmături și asigurarea unor condiții sigure pentru miile de locuitori care nu se mai pot întoarce în propriile case.
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