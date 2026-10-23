Cutremur de magnitudine 7 grade în Tibet: cel puțin 16 morți și 32 de răniți. Peste 300 de case prăbușite

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 10:19

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7, a lovit regiunea autonomă Tibet din China, provocând moartea a cel puțin 16 persoane și rănirea altor 65. Seismul s-a produs joi seară, 22 octombrie 2026, într-o zonă muntoasă din nordul regiunii, unde sute de locuințe s-au prăbușit sau au fost grav avariate. Peste 12.000 de oameni au fost evacuați, iar echipele de salvare continuă să caute eventuali supraviețuitori printre dărâmături. Bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce autoritățile ajung în localitățile greu accesibile.

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