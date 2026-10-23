UE vrea să relaxeze regulile pentru pesticide. Medicii avertizează asupra riscurilor pentru sănătate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 09:03

Uniunea Europeană pregătește schimbări importante în regulile privind utilizarea pesticidelor, însă propunerile au stârnit îngrijorare în rândul medicilor și cercetătorilor. Comisia Europeană vrea să simplifice procedurile de autorizare, astfel încât fermierii să aibă acces mai rapid la produse pentru protejarea culturilor. Una dintre cele mai controversate măsuri ar permite aprobarea pe termen nelimitat a numeroase substanțe folosite în agricultură. Specialiștii avertizează însă că, fără verificări periodice, unele riscuri pentru sănătate și mediu ar putea fi descoperite prea târziu.

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