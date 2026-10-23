Putin susține că Rusia nu se pregătește de război cu Europa: „Schizofrenie politică”
Vladimir Putin, președintele Rusiei
Vladimir Putin susține că Rusia nu intenționează să intre într-un război cu statele europene și respinge avertismentele privind o posibilă confruntare militară cu Moscova. Președintele rus a criticat declarațiile unor oficiali europeni care cer consolidarea apărării în fața amenințărilor venite din partea Kremlinului, calificând aceste avertismente drept o formă de „schizofrenie politică”. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, de la postul Vesti, și au fost prezentate de agenția rusă TASS.
Liderul de la Kremlin consideră că populația Europei nu își dorește un conflict militar cu Rusia și insistă că nici Moscova nu urmărește o asemenea confruntare. Declarațiile vin într-un moment în care relațiile dintre Rusia și NATO rămân tensionate, iar statele europene continuă să investească în apărare. În paralel, au fost reluate discuțiile despre o posibilă soluție diplomatică pentru războiul din Ucraina, după ce Putin a acceptat reluarea negocierilor de pace mediate de Statele Unite.
Putin susține că Rusia nu vrea un război cu Europa
În interviul acordat televiziunii ruse, Vladimir Putin a încercat să transmită că Moscova nu pregătește o confruntare militară cu statele europene. Președintele rus a făcut referire la situația politică de pe continent și a susținut că oamenii obișnuiți nu își doresc un război, indiferent de tensiunile existente între guverne.
Mesajul vine pe fondul preocupărilor tot mai mari privind securitatea europeană. Mai multe state membre NATO și-au intensificat pregătirile defensive, în timp ce oficialii occidentali avertizează că războiul din Ucraina și acțiunile atribuite Rusiei reprezintă riscuri pentru stabilitatea regiunii. Putin respinge însă ideea că Moscova ar pregăti o extindere a conflictului către alte state europene. Afirmațiile sale reprezintă poziția oficială exprimată de Kremlin și nu confirmă, prin ele însele, intențiile militare ale Rusiei.
Liderul rus acuză Europa de „schizofrenie politică”
Vladimir Putin a criticat în termeni duri discursul liderilor europeni care vorbesc despre necesitatea pregătirii pentru un posibil conflict cu Rusia. În opinia sa, avertismentele privind o amenințare militară din partea Moscovei sunt exagerate și contribuie la menținerea tensiunilor dintre Rusia și Occident. Președintele rus a legat deteriorarea relațiilor cu Europa de situația teritoriilor ucrainene ocupate și anexate unilateral de Moscova. Putin a susținut că deciziile privind alipirea regiunilor Donbas și a teritoriilor pe care le numește „Novorossia” la Rusia au fost folosite de adversarii Kremlinului pentru declanșarea unei campanii antirusești.
Aceste anexări nu sunt recunoscute de Ucraina, Uniunea Europeană sau de Organizația Națiunilor Unite, care consideră teritoriile respective parte a Ucrainei, în conformitate cu frontierele sale recunoscute internațional.
Putin a adăugat că actualele tensiuni politice nu vor continua la nesfârșit și și-a exprimat convingerea că relațiile dintre Rusia și statele europene se vor schimba în timp.
„Și asta va trece”, a spus președintele rus.
De ce se pregătesc statele europene pentru posibile amenințări din partea Rusiei
Declarațiile lui Vladimir Putin contrastează cu evaluările de securitate prezentate în ultimele luni de oficialii europeni. De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, mai multe țări membre NATO au început să își consolideze capacitățile militare, să investească în sisteme de apărare antiaeriană și să își intensifice cooperarea în domeniul securității. Îngrijorările au crescut și pe fondul incidentelor care au implicat drone, încălcări ale spațiului aerian, atacuri cibernetice și presupuse operațiuni de sabotaj în diferite state europene. Oficialii occidentali au avertizat că astfel de acțiuni pot reprezenta încercări de testare a capacității de reacție a Alianței Nord-Atlantice.
Cu toate acestea, reprezentanții NATO au făcut o distincție între amenințările pe termen lung și posibilitatea unui atac militar imediat. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, declara pe 30 septembrie 2026 că nu există o amenințare iminentă la adresa teritoriului NATO, dar sublinia că statele membre trebuie să rămână pregătite. O zi mai târziu, Rutte avertiza că Rusia continuă să testeze capacitatea de reacție a statelor europene prin acțiuni ostile, inclusiv încălcări ale spațiului aerian și presupuse operațiuni de sabotaj. În același timp, el reafirma că NATO este o alianță defensivă, pregătită să își protejeze membrii în cazul unui atac.
Prin urmare, măsurile de consolidare a apărării nu înseamnă că NATO consideră inevitabil un război cu Rusia. Ele fac parte din strategia de descurajare și de pregătire pentru eventuale amenințări, conform Tass.
Putin vorbește despre războiul din Ucraina și viitorul securității europene
În același interviu, Vladimir Putin a abordat și perspectiva reluării negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Președintele rus a susținut că viitoarele discuții ar trebui să urmărească nu doar încetarea ostilităților, ci și stabilirea unor garanții de securitate pentru Rusia și Ucraina. Liderul de la Kremlin a făcut referire la întâlnirea din 21 octombrie cu emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, desfășurată la Sankt Petersburg. Discuțiile au durat aproximativ trei ore și au vizat posibilitatea reluării negocierilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite.
Potrivit declarațiilor făcute ulterior de oficialii ruși, Moscova și-a exprimat disponibilitatea de a reveni la masa negocierilor în luna noiembrie. Unul dintre principalele subiecte ar urma să fie construirea unui sistem de securitate care să funcționeze după încheierea conflictului. Putin a susținut că reprezentanții americani au propus ca discuțiile să includă și viitoarea arhitectură de securitate europeană. Președintele rus a afirmat că este de acord cu această abordare, deoarece consideră că securitatea Rusiei și a Ucrainei nu poate fi analizată separat de cea a continentului european. Deocamdată, disponibilitatea exprimată de Moscova pentru reluarea negocierilor nu reprezintă un acord de pace. Principalele divergențe dintre Rusia și Ucraina, inclusiv cele privind teritoriile ocupate și garanțiile de securitate, nu au fost soluționate.
Rusia, Ucraina și SUA pregătesc reluarea negocierilor de pace în noiembrie
Declarațiile lui Vladimir Putin despre un posibil război cu Europa au fost făcute la scurt timp după o nouă rundă de contacte diplomatice între Washington, Kiev și Moscova. Pe 20 octombrie 2026, emisarul american Steve Witkoff a participat la discuții în Oslo, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și reprezentanți ai unor state europene. Întâlnirea a urmărit identificarea unor soluții pentru reluarea procesului de pace și stabilirea condițiilor în care Rusia și Ucraina ar putea reveni la masa negocierilor.
O zi mai târziu, pe 21 octombrie, Witkoff s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Sankt Petersburg. În urma discuțiilor, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a anunțat că Moscova este pregătită, în principiu, să participe la o nouă rundă de negocieri trilaterale, posibil în jurul datei de 10 noiembrie. Partea americană a confirmat că discuțiile ar putea continua la nivel tehnic, cu participarea reprezentanților Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat, la rândul său, susținerea pentru reluarea negocierilor și pentru inițiativele care ar putea conduce la încetarea ostilităților.
Totuși, între pozițiile celor două părți există în continuare diferențe majore. Ucraina insistă asupra respectării suveranității și integrității sale teritoriale, în timp ce Rusia continuă să revendice teritoriile ucrainene anexate unilateral și să solicite garanții de securitate pe care le consideră necesare. Pe de altă parte, statele europene susțin că un eventual acord trebuie să ofere garanții reale pentru securitatea Ucrainei și să reducă riscul reluării războiului.
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