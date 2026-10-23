Putin susține că Rusia nu se pregătește de război cu Europa: „Schizofrenie politică”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 07:51

Vladimir Putin susține că Rusia nu intenționează să intre într-un război cu statele europene și respinge avertismentele privind o posibilă confruntare militară cu Moscova. Președintele rus a criticat declarațiile unor oficiali europeni care cer consolidarea apărării în fața amenințărilor venite din partea Kremlinului, calificând aceste avertismente drept o formă de „schizofrenie politică”. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, de la postul Vesti, și au fost prezentate de agenția rusă TASS.

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