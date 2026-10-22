Putin acceptă reluarea negocierilor de pace privind Ucraina. Posibil summit istoric Trump-Putin-Xi Jinping

Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi reluate în mai puțin de trei săptămâni. Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin a acceptat reluarea discuțiilor de pace mediate de Statele Unite, iar primele întâlniri trilaterale Rusia-SUA-Ucraina ar putea avea loc imediat după 10 noiembrie, la Abu Dhabi, scrie reuters. Anunțul vine după vizita pe care emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, a făcut-o în Ucraina și Rusia.
Noua întâlnire între Vladimir Putin și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, s-a desfășurat, miercuri, 21 octombrie, la Sankt Petersburg și a durat aproape trei ore, potrvit Reuters.
Potrivit Kremlinului, viitoarele negocieri vor avea un caracter tehnic și se vor concentra pe garanțiile de securitate care ar urma să fie oferite atât Ucrainei, cât și Rusiei după încheierea războiului. Discuțiile ar putea începe la Abu Dhabi în jurul datei de 10 noiembrie sau după această dată.
Putin îi oferă lui Trump ajutor în dosarul Iranului
În cadrul discuțiilor cu Witkoff, Vladimir Putin a abordat și situația din Orientul Mijlociu. Liderul rus s-a oferit să folosească relațiile tradiționale ale Moscovei cu Teheranul pentru a contribui la rezolvarea preocupărilor americane privind programul nuclear iranian.
De asemenea, Kremlinul susține că Putin a propus furnizarea unor cantități importante de îngrășăminte către Statele Unite, măsură care ar putea sprijini fermierii americani.
Posibil summit istoric Trump-Putin-Xi Jinping
Printre subiectele discutate s-a aflat și posibilitatea organizării unei întâlniri între Donald Trump, Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping în cursul lunii viitoare.
Kremlinul afirmă că Beijingul pregătește deja evenimentul, care ar putea deveni prima reuniune de acest tip din istorie între liderii celor trei mari puteri.
Totodată, Steve Witkoff a prezentat mai multe documente și idei privind un posibil acord de pace. Potrivit Kremlinului, în discuții au fost implicați și Kirill Dmitriev, emisarul economic al lui Putin, precum și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, care a participat prin telefon.
Moscova critică poziția Ucrainei
Oficialii ruși s-au arătat însă rezervați în privința progreselor realizate în urma întâlnirii pe care Steve Witkoff a avut-o anterior la Oslo cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, liderii Finlandei și Norvegiei, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene și NATO.
Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că anumite „nuanțe” rezultate din aceste discuții nu satisfac Moscova, deși partea americană a susținut că Ucraina a venit cu noi propuneri pentru avansarea negocierilor.
Diferențele dintre cele două tabere rămân semnificative. Rusia continuă să insiste pentru controlul complet asupra regiunii Donețk, excluderea aderării Ucrainei la NATO și semnarea unui acord de pace amplu, nu doar a unui armistițiu temporar.
Înaintea negocierilor, Moscova a făcut un gest catalogat drept unul de bunăvoință, eliberându-l pe Stephen Hubbard, un profesor american pensionar aflat în detenție în Rusia, după ce Trump solicitase personal intervenția Kremlinului.