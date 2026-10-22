Putin acceptă reluarea negocierilor de pace privind Ucraina. Posibil summit istoric Trump-Putin-Xi Jinping

Publicat 22 oct. 2026, 07:32 Actualizat 22 oct. 2026, 07:39

Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi reluate în mai puțin de trei săptămâni. Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin a acceptat reluarea discuțiilor de pace mediate de Statele Unite, iar primele întâlniri trilaterale Rusia-SUA-Ucraina ar putea avea loc imediat după 10 noiembrie, la Abu Dhabi, scrie reuters. Anunțul vine după vizita pe care emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, a făcut-o în Ucraina și Rusia.

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