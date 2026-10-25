Rusia revendică lovituri asupra unei nave comerciale și a unor centre logistice din Ucraina. Tensiunile din Marea Neagră se intensifică

Rusia a anunțat duminică faptul că a lovit, în cursul nopții, o navă de mărfuri care se îndrepta spre portul ucrainean Ciornomorsk, de la Marea Neagră, precum și centre logistice din Ucraina. În paralel, atacurile ucrainene asupra regiunii ruse Belgorod s-au soldat cu trei morți și 14 răniți, potrivit autorităților ruse citate de Reuters.
Atacuri rusești asupra unei nave de mărfuri și a unor centre logistice din Ucraina
Potrivit Ministerului rus al Apărării, nava de mărfuri vizată de atacul nocturn era folosită pentru aprovizionarea armatei ucrainene.
În aceeași noapte, forțele ruse au lovit trei obiective logistice din Harkov: un centru logistic, un centru de distribuție și un terminal. Moscova susține că acestea erau utilizate pentru depozitarea și distribuirea unor bunuri cu dublă utilizare, destinate armatei ucrainene.
Trei morți și 14 răniți în urma atacurilor ucrainene asupra regiunii Belgorod
În Rusia, atacurile ucrainene asupra regiunii Belgorod s-au soldat cu trei morți și 14 răniți, potrivit guvernatorului regional, citat de Reuters. Dronele au vizat orașul Belgorod, situat în apropierea frontierei cu Ucraina, au anunțat autoritățile locale duminică.
Orașul Belgorod are peste 300.000 de locuitori și se află la mai puțin de 35 de kilometri de granița cu Ucraina.
Autoritățile ruse nu au precizat în ce măsură pagubele au fost provocate de lovituri directe sau de fragmentele dronelor interceptate de apărarea antiaeriană. De asemenea, o persoană a fost ucisă și alta a fost rănită într-un sat din apropierea orașului Șebekino, potrivit autorităților locale.
Mai multe nave comerciale, lovite în Marea Neagră în ultimele săptămâni
Atacurile asupra navigației comerciale din Marea Neagră s-au intensificat, la peste patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina. În ultimele două săptămâni, cel puțin șapte nave de mărfuri au fost lovite în largul coastelor României și Bulgariei, iar aproximativ 30 de marinari au fost declarați morți sau dispăruți.
În acest context, România, Bulgaria și Ucraina au solicitat NATO măsuri suplimentare pentru protejarea transportului maritim.
Vineri, nava Khoryv, care naviga sub pavilionul Insulelor Comore, s-a scufundat în apropiere de Constanța, în urma unui atac cu dronă atribuit Rusiei de autoritățile române. Nouă marinari au fost salvați, unul a fost găsit mort, iar alți trei erau dați dispăruți