Rusia revendică lovituri asupra unei nave comerciale și a unor centre logistice din Ucraina. Tensiunile din Marea Neagră se intensifică

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 oct. 2026, 14:02

Rusia a anunțat duminică faptul că a lovit, în cursul nopții, o navă de mărfuri care se îndrepta spre portul ucrainean Ciornomorsk, de la Marea Neagră, precum și centre logistice din Ucraina. În paralel, atacurile ucrainene asupra regiunii ruse Belgorod s-au soldat cu trei morți și 14 răniți, potrivit autorităților ruse citate de Reuters.

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