Asasinat la Sofia. Politicianul Slavi Binev a fost împușcat mortal în propria casă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 oct. 2026, 17:42

Omul de afaceri și politicianul bulgar Slavi Binev a fost împușcat mortal în locuința sa din cartierul Pavlovo, din capitala Sofia. Poliția a deschis o anchetă și a demarat operațiuni pentru identificarea și prinderea autorilor faptei, potrivit presei bulgare.

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