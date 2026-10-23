Turcia avertizeaza ca Orientul Mijlociu stă pe un butoi de pulbere. Un nou atac asupra Iranului ar putea aprinde fitilul unui război regional

Publicat 23 oct. 2026, 21:33 Sursă Reuters

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, avertizează că o nouă intervenție militară împotriva Iranului ar putea extinde conflictul în regiune. La reuniunea de la Istanbul au participat reprezentanți ai Turciei, Egiptului, Pakistanului, Arabiei Saudite, Germaniei, Franței, Regatului Unit și Italiei.

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