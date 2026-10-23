Turcia avertizeaza ca Orientul Mijlociu stă pe un butoi de pulbere. Un nou atac asupra Iranului ar putea aprinde fitilul unui război regional

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, avertizează că o nouă intervenție militară împotriva Iranului ar putea extinde conflictul în regiune. La reuniunea de la Istanbul au participat reprezentanți ai Turciei, Egiptului, Pakistanului, Arabiei Saudite, Germaniei, Franței, Regatului Unit și Italiei.
Turcia avertizează asupra riscului unei noi escaladări a războiului din Iran, după ce ministrul de externe Hakan Fidan a discutat la Istanbul cu omologi din șapte țări despre evoluția conflictului și consecințele sale asupra securității regionale. Oficialul turc susține că o nouă intervenție militară ar agrava situația, în timp ce diplomația și dialogul rămân singurele căi pentru încheierea războiului.
Reuniunea de vineri, 23 octombrie, a adus la aceeași masă reprezentanți ai Turciei, Egiptului, Pakistanului, Arabiei Saudite, Germaniei, Franței, Regatului Unit și Italiei.
Pe agenda discuțiilor s-au aflat războiul din Iran, atacurile rebelilor houthi susținuți de Teheran asupra Arabiei Saudite și conflictul dintre Rusia și Ucraina, potrivit Reuters.
Hakan Fidan avertizează că un nou atac asupra Iranului ar extinde războiul
Ministrul turc de externe a declarat, după întâlnirea cu omologii săi, că participanții împărtășesc îngrijorarea privind posibilitatea ca o nouă ofensivă împotriva Iranului să atragă și mai multe state în conflict.
„Suntem cu toții de acord că un nou atac asupra Iranului ar extinde războiul în regiune”, a declarat Fidan într-o conferință de presă după reuniune.
Șeful diplomației turce a respins ideea unei noi intervenții militare, susținând că aceasta nu ar reprezenta o soluție pentru criza actuală.
„O intervenție militară împotriva Iranului nu reprezintă, sub nicio formă, o soluție. În acest moment, nimeni nu susține o astfel de măsură”, a adăugat el.
Franța avertizează asupra efectelor economice ale unei noi escaladări
La finalul discuțiilor de la Istanbul, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a atras atenția asupra consecințelor pe care o intensificare a confruntării dintre Iran și Statele Unite le-ar putea avea asupra tuturor părților implicate.
Potrivit oficialului francez, o nouă escaladare nu ar aduce beneficii niciuneia dintre tabere și ar putea duce la scumpirea petrolului.
Declarațiile vin într-un moment în care temerile privind reluarea atacurilor asupra Iranului sunt alimentate de informațiile publicate miercuri de The New York Times. Ziarul a relatat, citând oficiali americani, că armatele Statelor Unite și Israelului ar fi pregătit planuri concrete pentru noi lovituri, care ar putea fi lansate după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, programate în noiembrie.
Printre obiectivele despre care publicația afirmă că ar fi vizate se numără infrastructura energetică iraniană, instalațiile nucleare și arsenalul de rachete și drone al țării.
Turcia încearcă să oprească extinderea conflictului în regiune
Turcia, stat membru NATO, a păstrat legături diplomatice cu Washingtonul, Teheranul și mediatorii regionali, în încercarea de a contribui la încheierea războiului. Ankara a cerut în repetate rânduri oprirea atacurilor și a avertizat asupra riscului ca ostilitățile să se extindă dincolo de zonele afectate în prezent.
Pe lângă situația din Iran, reuniunea de la Istanbul a inclus discuții despre atacurile asupra Arabiei Saudite atribuite rebelilor houthi, susținuți de Iran, precum și despre războiul Rusiei în Ucraina. Formatul întâlnirii a reunit pentru prima dată grupul regional R4 — Turcia, Egipt, Pakistan și Arabia Saudită — cu grupul european E3, alcătuit din Germania, Franța și Regatul Unit, alături de Italia.
Germania, Franța și Regatul Unit sunt pregătite să negocieze cu Iranul
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat după discuții că Germania, Franța și Regatul Unit sunt dispuse să negocieze cu Iranul pentru a garanta că Teheranul nu va obține arme nucleare.
În același timp, oficialul german a pledat pentru sprijinirea Arabiei Saudite și a Yemenului, pe fondul tensiunilor și al riscurilor de securitate din regiune.
Poziția exprimată de cele trei state europene pune accentul pe negocierea dosarului nuclear iranian, în timp ce avertismentele Turciei și Franței evidențiază temerile privind consecințele unei noi confruntări militare.