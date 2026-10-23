Trump promite să intervină pentru a rezolva problemele Starlink în Ucraina. Ce i-ar putea cere lui Elon Musk

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 oct. 2026, 22:12

Donald Trump spune că va discuta cu Elon Musk dacă restricțiile asupra sistemului Starlink din Ucraina nu sunt eliminate. Deși președintele american a susținut că accesul a fost restabilit, oficialii ucraineni afirmă că problemele de conectare persistă și afectează dronele militare.

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