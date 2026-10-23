Trump promite să intervină pentru a rezolva problemele Starlink în Ucraina. Ce i-ar putea cere lui Elon Musk
Donald Trump. Foto: Profimedia
Donald Trump spune că va discuta cu Elon Musk dacă restricțiile asupra sistemului Starlink din Ucraina nu sunt eliminate. Deși președintele american a susținut că accesul a fost restabilit, oficialii ucraineni afirmă că problemele de conectare persistă și afectează dronele militare.
Donald Trump a anunțat vineri, 23 octombrie 2026, că este pregătit să discute cu Elon Musk pentru a rezolva problemele privind accesul armatei ucrainene la sistemele de comunicații prin satelit Starlink, dacă restricțiile nu au fost eliminate. Declarația președintelui american vine după ce Kievul a transmis că serviciul continuă să funcționeze cu limitări, în pofida asigurărilor anterioare de la Washington că accesul a fost restabilit, relatează Reuters și The Washington Post.
Donald Trump spune că va vorbi cu Elon Musk dacă problemele continuă
Întrebat de jurnaliști la Casa Albă dacă a discutat cu directorul general al SpaceX despre restricțiile care afectează comunicațiile din Ucraina, Donald Trump a spus că nu a avut încă o conversație cu acesta, dar că ar putea interveni dacă situația nu a fost rezolvată.
„Nu am vorbit cu el. Poate că va trebui, dar nu am făcut-o. Am auzit că a fost reparat, dar dacă nu, voi vorbi cu el”, a declarat președintele republican.
Trump a insistat că este dispus să se implice pentru remedierea situației, deși joi afirmase că Elon Musk restabilise accesul Ucrainei la serviciu.
„Dacă există o problemă, o voi repara”, a reiterat liderul de la Casa Albă.
Ucraina susține că restricțiile Starlink sunt încă în vigoare
Declarațiile președintelui american sunt contrazise de informațiile transmise vineri de oficialii ucraineni. Potrivit Reuters, cinci persoane familiarizate cu situația au confirmat că limitările de viteză continuă să afecteze conexiunile sistemelor Starlink folosite de armata ucraineană, în special în cazul dronelor care depășesc viteza de 160 km/h.
Serhiy Beskrestnov, consilier al președintelui Volodimir Zelenski, a afirmat că nu există indicii privind eliminarea restricțiilor. Acesta a precizat că au existat cazuri izolate în care sistemele au funcționat la viteze puțin mai mari, însă situațiile respective ar putea fi explicate prin algoritmul SpaceX sau prin condițiile specifice de utilizare.
Denys Sienik, reprezentant al ambasadei Ucrainei în Statele Unite, a transmis, la rândul său, că autoritățile de la Kiev așteaptă în continuare ridicarea limitărilor.
„Din păcate, până astăzi, nimic nu s-a schimbat. Continuăm să așteptăm.”
Potrivit oficialilor ucraineni citați de Reuters, restricțiile au fost introduse pe 13 octombrie, într-o perioadă în care relațiile dintre Kiev și Washington se deteriorau.
Limitările afectează folosirea dronelor militare ucrainene
Problemele de conectare nu se rezumă la accesul general la internet prin satelit. Sistemul militar Starshield, bazat pe tehnologia Starlink și destinat utilizării guvernamentale, este folosit pentru comunicații și pentru operațiuni cu drone.
Conform informațiilor publicate de The Washington Post, militarii ucraineni au raportat și vineri întreruperi repetate ale conexiunii, chiar dacă sistemul ar fi funcționat la viteze mai mari decât în ziua precedentă. Restricțiile au afectat operațiunile cu drone ucrainene pe teritoriile ocupate de Rusia, precum și eforturile de interceptare a dronelor rusești de mare viteză.
Miza este importantă pentru armata ucraineană, care utilizează terminalele satelitare pentru comunicații pe front și pentru controlul unor sisteme fără pilot. Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că limitările complică apărarea orașelor ucrainene împotriva atacurilor rusești și desfășurarea operațiunilor militare.
Trump îl apără pe Elon Musk și respinge criticile privind puterea acestuia
Întrebat dacă Elon Musk deține prea multă putere asupra unui sistem esențial pentru apărarea Ucrainei, Donald Trump a respins această perspectivă și a apărat public activitatea miliardarului.
„Elon nu ar face niciodată nimic rău. Îl cunosc foarte bine, este o persoană onestă”, a spus președintele american.
Relația dintre cei doi a trecut printr-o perioadă tensionată după ce Musk a condus Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), în prima parte a celui de-al doilea mandat al lui Trump. Ulterior, cei doi au avut un conflict public, însă în ultimele luni au apărut semne de reconciliere. Musk a participat în septembrie la o cină de stat organizată în onoarea președintelui chinez Xi Jinping și s-a alăturat unui comitet al Departamentului Apărării privind viitorul războiului.
Cine decide asupra accesului Ucrainei la Starlink
Disputa a readus în atenție întrebările privind controlul asupra unei infrastructuri comerciale devenite esențiale pentru operațiunile militare ucrainene. SpaceX, compania lui Elon Musk, operează rețeaua Starlink și sistemul militar Starshield, iar restricțiile au provocat controverse privind autoritatea de a limita accesul armatei ucrainene.
The Washington Post a relatat că parlamentari americani au cerut explicații Pentagonului privind întreruperile și au solicitat măsuri pentru a preveni repetarea unei astfel de situații. Publicația a menționat și că Elon Musk nu a răspuns unei solicitări de comentarii.
Deocamdată, declarația lui Donald Trump nu confirmă că limitările au fost eliminate. Președintele american a spus că va interveni dacă problemele continuă, în timp ce oficialii ucraineni afirmă că așteaptă încă restabilirea completă a serviciului.
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