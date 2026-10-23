Kremlinul anunță că va respecta încetarea focului la Oleshky. Când spun rușii că va intra în vigoare armistițiul

Publicat 24 oct. 2026, 00:06 Actualizat 24 oct. 2026, 00:09

Șeful Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a anunțat că trupele ruse vor respecta o încetare a focului în orașul Oleshky, din sudul Ucrainei, începând de marți, 27 octombrie, pentru a permite desfășurarea unor operațiuni umanitare și evacuarea civililor. Anunțul vine după ce Kremlinul a confirmat existența unui acord mediat de Statele Unite, în timp ce Casa Albă a indicat data de 29 octombrie pentru intrarea acestuia în vigoare.

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