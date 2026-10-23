Kremlinul anunță că va respecta încetarea focului la Oleshky. Când spun rușii că va intra în vigoare armistițiul

Șeful Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a anunțat că trupele ruse vor respecta o încetare a focului în orașul Oleshky, din sudul Ucrainei, începând de marți, 27 octombrie, pentru a permite desfășurarea unor operațiuni umanitare și evacuarea civililor. Anunțul vine după ce Kremlinul a confirmat existența unui acord mediat de Statele Unite, în timp ce Casa Albă a indicat data de 29 octombrie pentru intrarea acestuia în vigoare.
Potrivit agenției France-Presse (AFP), Gherasimov a precizat, într-un mesaj publicat pe platforma rusă MAX, că încetarea focului va începe la ora 04:00, ora Moscovei (01:00 GMT), pe 27 octombrie, în cadrul unei „operațiuni umanitare desfășurate în jurul” orașului Oleshky.
Localitatea din sudul Ucrainei, de pe malul estic al fluviului Nipru, vizavi de orașul Herson, se află sub controlul forțelor ruse. Potrivit informațiilor transmise de Casa Albă, situația umanitară de acolo este critică, iar populația rămasă are nevoie urgentă de asistență.
Kremlinul confirmă acordul de încetare a focului, mediat de SUA
Vineri, 23 octombrie, Kremlinul a confirmat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unei încetări locale a focului, mediată de Statele Unite, pentru a permite desfășurarea operațiunilor umanitare în Oleshky. Astfel că, după Gherasimov, și purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că armatele celor două țări lucrează la stabilirea calendarului de aplicare a acordului, potrivit Reuters.
Există însă o diferență între datele anunțate de Moscova și Washington. În timp ce Gherasimov a indicat data de 27 octombrie pentru începerea încetării focului, Casa Albă a anunțat că aceasta ar urma să intre în vigoare pe 29 octombrie. La momentul declarațiilor, detaliile privind calendarul operațiunii erau încă în curs de coordonare.
Casa Albă a atribuit obținerea acordului Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, care ar fi inițiat discuțiile cu reprezentanții Rusiei și Ucrainei pentru a facilita accesul ajutoarelor umanitare și evacuarea civililor.
Civilii vor putea alege dacă se evacuează în Rusia sau în Ucraina
Potrivit planului prezentat de Prima Doamnă a SUA, echipe civile din Rusia și Ucraina urmează să viziteze locuitorii la domiciliile lor, pentru a evalua nevoile acestora și a organiza transportul persoanelor care doresc să plece. Civilii vor putea alege dacă se evacuează în Rusia sau în teritoriile controlate de Ucraina.
Potrivit Primeri Doamne americane, o organizație media americană, al cărei nume nu a fost făcut public, ar urma să însoțească echipele pentru a documenta desfășurarea operațiunii și procesul de evacuare.
Dmitri Peskov a declarat că toate persoanele care doresc să părăsească localitatea vor avea permisiunea să o facă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, operațiunea de evacuare ar putea dura cel puțin câteva zile.
Peskov a salutat, de asemenea, implicarea Melaniei Trump în obținerea acordului.
Oleshky, un oraș devastat, în care au mai rămas aproximativ 2.000 de oameni
Potrivit datelor prezentate de Casa Albă, în Oleshky au mai rămas între 1.700 și 2.000 de persoane, față de aproximativ 24.000 înainte de război. Printre locuitorii rămași se numără în special persoane vârstnice și aproximativ 50 de copii.
Localitatea se află în regiunea Herson, pe malul estic al Niprului, și a fost ocupată de forțele ruse în 2022. Situația umanitară este agravată de lipsa alimentelor și a medicamentelor, precum și de distrugerile provocate de război.
Casa Albă a mai susținut că aproximativ 90% din oraș a fost inundat în urma distrugerii barajului de la Kahovka, în iunie 2023.
Încetarea temporară a focului ar urma să permită accesul ajutoarelor umanitare și organizarea evacuărilor într-o zonă afectată de lupte. Totuși, la 23 octombrie, calendarul exact al operațiunii nu fusese încă stabilit definitiv de armatele rusă și ucraineană.