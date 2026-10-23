Casa Albă: Rusia și Ucraina au convenit un armistițiu la Oleshky, mediat de Melania Trump: ce urmărește acordul

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a mediat un acord de încetare locală a focului între Rusia și Ucraina, în zona orașului Oleshky din regiunea Herson, ocupat de forțele ruse. Potrivit unui comunicat al serviciului de presă al Casei Albe, publicat pe 23 octombrie, acordul urmărește să permită evacuarea în siguranță a civililor și livrarea ajutoarelor umanitare, relatează The Kyiv Independent și Reuters.
Inițiativa vine în contextul agravării crizei umanitare din Oleshky, situație care a atras în ultimele săptămâni atenția comunității internaționale, inclusiv pe cea a Papei Leon al XIV-lea.
Potrivit comunicatului, Melania Trump „a inițiat discuții cu ambele țări și a pus de acord părțile asupra obiectivelor, procedurilor tehnice, calendarului, proceselor și condițiilor acordului”, în calitatea sa oficială de „intermediar exclusiv”.
Oleshky, blocat de forțele ruse. Civilii sunt vizați de drone
Orașul Oleshky este situat pe malul estic al râului Nipru, vizavi de Herson, și se confruntă cu o situație umanitară tot mai gravă, scriu jurnaliștii publicației The Kyiv Independent. Potrivit sursei citate, forțele ruse din zonă au instituit, în fapt, o blocadă, împiedicând accesul ajutoarelor umanitare.
Civilii care încearcă să părăsească orașul folosind singurele drumuri de acces și ieșire sunt frecvent vizați de atacuri cu drone, potrivit publicației ucrainene independente.
Locuitorii care doresc să plece vor beneficia de sprijin coordonat și de transport către destinația aleasă, a mai precizat Prima Doamnă a Statelor Unite.
Conform comunicatului Casei Albe, o „organizație media americană imparțială” va vizita zona pentru a documenta activitatea desfășurată de cele două părți.
La momentul publicării informației, nici Rusia, nici Ucraina au făcut declarații cu privire la acordul de încetare a focului.
Acordul vine pe fondul tensiunilor dintre Kiev și Washington
Intervenția Casei Albe în situația din Oleshky are loc într-un moment în care relațiile dintre Kiev și Washington sunt tensionate, potrivit jurnaliștilor ucraineni. Totul, spun ei, după ce administrația Trump a acceptat să suspende aplicarea unor sancțiuni împotriva Rusiei și să cumpere motorină rusească. În același timp, continuă restricționarea artificială a terminalelor Starlink utilizate pe dronele ucrainene.
Acordul mediat de Melania Trump vizează, potrivit Casei Albe, facilitarea accesului ajutoarelor umanitare și evacuarea în siguranță a civililor din orașul ocupat de Rusia. Reuters a relatat, de asemenea, despre armistițiul temporar, precizând că acesta urma să intre în vigoare pe 29 octombrie 2026.