Casa Albă: Rusia și Ucraina au convenit un armistițiu la Oleshky, mediat de Melania Trump: ce urmărește acordul

Publicat 23 oct. 2026, 17:21 Actualizat 23 oct. 2026, 17:24

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a mediat un acord de încetare locală a focului între Rusia și Ucraina, în zona orașului Oleshky din regiunea Herson, ocupat de forțele ruse. Potrivit unui comunicat al serviciului de presă al Casei Albe, publicat pe 23 octombrie, acordul urmărește să permită evacuarea în siguranță a civililor și livrarea ajutoarelor umanitare, relatează The Kyiv Independent și Reuters.

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