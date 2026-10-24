Alertă de tsunami după un cutremur puternic de 6,9 în Vanuatu. Seismul s-a produs în Pacific, la mică adâncime

Publicat 24 oct. 2026, 07:56 Actualizat 24 oct. 2026, 07:57

Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a zguduit sâmbătă, 24 octombrie, zona din largul arhipelagului Vanuatu, din Oceanul Pacific, determinând emiterea unei alerte de tsunami. Specialiștii au avertizat că valuri periculoase ar putea afecta coastele aflate la o distanță de până la 300 de kilometri de epicentru. Seismul s-a produs la o adâncime de numai 10 kilometri, însă, imediat după eveniment, nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

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