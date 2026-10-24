Alertă de tsunami după un cutremur puternic de 6,9 în Vanuatu. Seismul s-a produs în Pacific, la mică adâncime

Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a zguduit sâmbătă, 24 octombrie, zona din largul arhipelagului Vanuatu, din Oceanul Pacific, determinând emiterea unei alerte de tsunami. Specialiștii au avertizat că valuri periculoase ar putea afecta coastele aflate la o distanță de până la 300 de kilometri de epicentru. Seismul s-a produs la o adâncime de numai 10 kilometri, însă, imediat după eveniment, nu au fost raportate victime sau pagube materiale.
Cutremur puternic în apropiere de Vanuatu. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Un seism cu magnitudinea de 6,9 a fost înregistrat sâmbătă în apele din apropierea arhipelagului Vanuatu, din Pacificul de Sud. Cutremurul a determinat Centrul de Avertizare împotriva Tsunamiurilor din Pacific să transmită un avertisment privind posibilitatea formării unor valuri periculoase.
Potrivit specialiștilor, există riscul ca anumite zone de coastă situate la cel mult 300 de kilometri de epicentrul seismului să fie afectate de valuri de tsunami.
Avertizarea a fost emisă după analizarea datelor preliminare privind cutremurul, care s-a produs la mică adâncime, un factor important în evaluarea riscului de tsunami în cazul seismelor submarine.
Inițial, magnitudinea cutremurului a fost estimată la 7,2, însă evaluarea ulterioară a indicat o valoare de 6,9.
Unde s-a produs seismul din Oceanul Pacific
Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurul s-a produs sâmbătă, la ora locală 15:31, la aproximativ 200 de kilometri vest de Sola, principalul oraș din Insulele Banks.
Epicentrul a fost localizat la nord-vest de insula Espiritu Santo, unde se află orașul Luganville, al doilea ca mărime din Vanuatu.
Seismul a avut o adâncime de aproximativ 10 kilometri, ceea ce înseamnă că s-a produs relativ aproape de suprafața scoarței terestre.
Cutremurele submarine puternice, în special cele care au loc la adâncimi reduse, pot deplasa volume importante de apă și pot genera valuri de tsunami. Totuși, producerea unui astfel de fenomen nu este automată, iar riscul trebuie evaluat pe baza caracteristicilor fiecărui seism.
Ce zone sunt amenințate de valuri de tsunami
Centrul de Avertizare împotriva Tsunamiurilor din Pacific a transmis că anumite porțiuni ale litoralului din Vanuatu ar putea fi expuse unor valuri periculoase.
Avertizarea a vizat zonele aflate într-o rază de aproximativ 300 de kilometri de epicentru, în condițiile în care informațiile inițiale indicau posibilitatea producerii unor modificări semnificative ale nivelului mării.
În ceea ce privește Noua Zeelandă, centrul de monitorizare nu identificase, la momentul comunicării informațiilor, nicio zonă aflată sub risc de tsunami în urma acestui cutremur.
Situația necesita însă urmărirea evoluției fenomenului și a eventualelor actualizări transmise de instituțiile specializate.
Nu au fost raportate victime sau pagube materiale
La scurt timp după producerea seismului, nu existau informații privind persoane rănite, decese sau distrugeri provocate de cutremur.
Absența unor raportări imediate nu exclude însă posibilitatea apariției unor informații suplimentare pe măsură ce autoritățile evaluează situația din zonele afectate.
Vanuatu este un arhipelag din Oceanul Pacific, situat într-o regiune cunoscută pentru activitatea seismică intensă. Statul insular face parte din zona denumită în mod obișnuit „Cercul de Foc al Pacificului”, unde interacțiunea plăcilor tectonice generează frecvent cutremure și activitate vulcanică.