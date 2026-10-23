Ministrul de Externe, discuție cu omologul ucrainean după atacurile din Marea Neagră. România pregătește măsuri sporite de securitate

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a discutat cu omologul ucrainean Andrii Sybiha despre securitatea din Marea Neagră, după ce o navă comercială a fost lovită de o dronă în apropierea apelor teritoriale românești. Un marinar a murit, iar alți nouă au fost salvați.
România își consolidează capabilitățile pentru a contracara amenințările la adresa navigației în Marea Neagră, a transmis ministrul de Externe, Dan Neculăescu, după o discuție cu omologul său ucrainean, Andrii Sybiha. Contactul dintre cei doi oficiali a avut loc vineri, în urma unui nou atac cu drone asupra unei nave comerciale, în apropierea apelor teritoriale ale României.
Dan Neculăescu, discuție cu omologul ucrainean după atacul asupra navei comerciale
Șeful diplomației române a precizat că discuția a vizat situația de securitate din Marea Neagră, dar și pașii următori pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina.
„Am discutat astăzi cu ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, despre situația de securitate din Marea Neagră, imediat după noul atac asupra unei nave comerciale în apropierea apelor noastre teritoriale. România își crește capabilitățile pentru a contracara direct aceste amenințări și pentru a proteja libertatea de navigație. Am stabilit pașii următori pentru avansarea Parteneriatului nostru Strategic și continuarea sprijinului nostru pentru Ucraina. În același timp, am subliniat importanța pe care o acord personal respectării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, un punct esențial pe agenda noastră bilaterală”, a scris Dan Neculăescu pe Facebook.
Un marinar a murit, iar alți nouă au fost salvați
Discuția dintre cei doi miniștri a avut loc după ce o navă comercială s-a răsturnat vineri, în urma unui atac cu dronă, în apropierea graniței maritime cu Ucraina.
Incidentul s-a produs la aproximativ 24 de kilometri în largul portului Constanța, în afara apelor teritoriale ale României. Un marinar și-a pierdut viața, în timp ce alte nouă persoane au fost salvate.