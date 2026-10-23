Ministrul de Externe, discuție cu omologul ucrainean după atacurile din Marea Neagră. România pregătește măsuri sporite de securitate

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 oct. 2026, 20:50

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a discutat cu omologul ucrainean Andrii Sybiha despre securitatea din Marea Neagră, după ce o navă comercială a fost lovită de o dronă în apropierea apelor teritoriale românești. Un marinar a murit, iar alți nouă au fost salvați.

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