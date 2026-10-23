Marea Britanie le cere cetățenilor să-și facă provizii pentru trei zile. A fost lansată o campanie națională
Wes Streeting. Foto: Profimedia
Marea Britanie lansează campania „Be Ready”, prin care recomandă populației să păstreze acasă apă, alimente neperisabile, bani cash și alte produse esențiale pentru situații de urgență.
Marea Britanie le recomandă cetățenilor să își pregătească rezerve de apă, alimente neperisabile și bani în numerar pentru a putea face față timp de trei zile unor eventuale situații de urgență.
Îndemnul face parte din campania națională „Be Ready”, prezentată pe 22 octombrie, care urmărește să ajute populația să facă față unor eventuale întreruperi ale alimentării cu apă și energie electrică, ale comunicațiilor sau ale aprovizionării cu produse esențiale.
Lista recomandată cuprinde apă îmbuteliată, alimente cu termen lung de valabilitate, bani cash, o lanternă, baterii, un radio care funcționează pe baterii sau cu manivelă, medicamente și o trusă de prim ajutor. Autoritățile precizează că pregătirile pot fi făcute treptat, fără ca oamenii să cumpere toate produsele dintr-o dată.
Mesajul vine pe fondul preocupărilor privind fenomenele meteorologice extreme, atacurile cibernetice și vulnerabilitățile infrastructurii și lanțurilor de aprovizionare. Oficialii britanici subliniază că recomandările vizează mai multe tipuri de urgențe, nu un singur scenariu.
Ce trebuie să aibă britanicii în casă pentru o situație de urgență
Potrivit recomandărilor publicate de guvern, fiecare persoană ar trebui să aibă la dispoziție aproximativ nouă litri de apă îmbuteliată pentru trei zile, adică trei litri pe zi pentru consum. Pentru gătit și igienă este necesară o cantitate suplimentară.
Proviziile ar trebui să includă și alimente care rezistă mult timp fără refrigerare și care pot fi consumate fără preparare, precum conservele de carne sau legume, fructele uscate și nucile. Autoritățile recomandă ca oamenii să aleagă, pe cât posibil, produse pe care le consumă în mod obișnuit, scrie Sky News.
Lista de urgență cuprinde și:
bani în numerar, inclusiv bancnote și monede, în cazul în care bancomatele sau sistemele de plată electronică nu funcționează;
un radio FM cu baterii sau cu manivelă, pentru a putea primi informații în timpul întreruperilor de curent;
o lanternă și baterii de rezervă;
o baterie externă încărcată pentru telefon;
pături, saci de dormit și haine călduroase;
o trusă de prim ajutor, medicamentele necesare și alte materiale medicale;
dezinfectant pentru mâini, șervețele umede și produse de igienă;
copii ale documentelor importante și o listă scrisă cu numerele de telefon esențiale.
Familiile cu copii mici sunt sfătuite să păstreze și lapte pentru sugari, scutece și șervețele, iar gospodăriile care au animale de companie trebuie să ia în calcul rezerve de hrană și apă pentru acestea.
Atacurile cibernetice și vremea extremă, printre riscurile luate în calcul
Campania este lansată într-un context în care autoritățile britanice atrag atenția asupra vulnerabilității serviciilor de care depinde viața de zi cu zi. Furtunile și incendiile de vegetație din ultimul an au arătat că fenomenele meteorologice extreme pot afecta alimentarea cu energie electrică, apa, comunicațiile și accesul la internet.
Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă atacurile cibernetice, care ar putea perturba infrastructura esențială, sistemele de plată și lanțurile de aprovizionare. The Guardian a relatat că, în contextul identificării unei vulnerabilități de securitate în limbajul de programare PHP, 32 de site-uri ale guvernului britanic au fost scoase temporar din funcțiune, ca măsură de precauție.
Secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, a avertizat, de asemenea, asupra amenințărilor venite din partea Rusiei și a altor state ostile, inclusiv asupra posibilității ca infrastructura de care depind cetățenii să fie vizată de atacuri. În declarațiile relatate de presa britanică, oficialul a subliniat că populația și companiile trebuie să se gândească la modul în care ar reacționa dacă aprovizionarea cu produse esențiale ar fi întreruptă.
Guvernul spune că oamenii trebuie să se pregătească fără să intre în panică
Autoritățile prezintă „Be Ready” drept o campanie de pregătire pentru situații de urgență, nu ca pe un avertisment că un anumit incident este iminent. Potrivit ITV News, Wes Streeting a precizat că recomandările nu au fost concepute pentru un scenariu specific, ci urmăresc creșterea capacității populației de a face față unor perturbări.
Guvernul le recomandă oamenilor să își completeze proviziile treptat, pe parcursul cumpărăturilor obișnuite, și să verifice periodic produsele, pentru a înlocui ceea ce expiră. De asemenea, cetățenii sunt încurajați să țină legătura cu vecinii și să discute despre sprijinul de care ar putea avea nevoie în cazul unei pene de curent sau al unei alte situații dificile.
Campania britanică se înscrie într-o tendință mai largă la nivel european. Guvernul afirmă că recomandarea de a avea provizii pentru trei zile este similară celor aplicate deja în Franța, Irlanda și Țările de Jos. Obiectivul declarat este ca gospodăriile să poată face față temporar unei întreruperi a serviciilor esențiale, reducând presiunea asupra echipelor de intervenție, care trebuie să acorde prioritate persoanelor cu cele mai mari nevoi.
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