Alertă în Republica Moldova! O dronă rusească s-a prăbușit la doar 100 de metri de o casă
Dronă prăbușită / Sursa foto - NewsMaker
Un incident grav a avut loc în Republica Moldova, după ce o dronă de atac rusească s-a prăbușit în apropierea unei locuințe din satul Chiștelnița, raionul Telenești. Aparatul de zbor a ajuns la aproximativ 100 de metri de casa unor localnici, fără ca vreo persoană să fie rănită. În urma evenimentului, autoritățile de la Chișinău au anunțat expulzarea unui angajat al Ambasadei Rusiei, iar președinta Maia Sandu a avertizat că războiul din Ucraina pune în pericol siguranța cetățenilor moldoveni. Kievul și-a exprimat, la rândul său, solidaritatea cu Republica Moldova.
Dronă de atac prăbușită lângă o locuință din Republica Moldova
O dronă de atac de proveniență rusească s-a prăbușit vineri în satul Chiștelnița, din raionul Telenești, la o distanță de aproximativ 100 de metri de o locuință. Localitatea se află la mai puțin de 100 de kilometri de Chișinău.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției, incidentul nu s-a soldat cu victime. Alerta a fost dată de un localnic, care a observat aparatul prăbușit și a anunțat autoritățile.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului, au delimitat zona și au luat măsuri pentru protejarea populației. Prăbușirea dronei a readus în atenție riscurile pe care atacurile rusești asupra Ucrainei le generează pentru securitatea Republicii Moldova.
O altă dronă a traversat neautorizat spațiul aerian moldovenesc
Tot vineri, autoritățile de la Chișinău au semnalat un alt incident care a implicat o dronă ce a pătruns fără autorizație în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei.
Conform Ministerului Apărării, aparatul a fost detectat în jurul orei 13:59, când venea din direcția regiunii Vinița, din Ucraina, și se deplasa spre localitatea Frunzeuca, din raionul Camenca.
Ulterior, drona a dispărut temporar de pe sistemele de monitorizare în apropiere de Pepeni, în raionul Sîngerei. Aparatul a fost detectat din nou pentru scurt timp, înainte de a dispărea de pe radar în jurul orei 14:12, în zona localității Meșeni, din raionul Rezina.
Succesiunea incidentelor a determinat reacții ferme din partea autorităților moldovene, care au atras atenția asupra pericolelor provocate de extinderea efectelor războiului din Ucraina dincolo de granițele acestei țări.
Maia Sandu: „Războiul dus de Rusia continuă să pună în pericol viețile cetățenilor Republicii Moldova”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat pătrunderea dronei de atac în spațiul aerian național și prăbușirea acesteia în apropierea unor locuințe.
Lidera de la Chișinău a transmis că astfel de incidente reprezintă o amenințare directă pentru populație, mai ales în condițiile în care aparatele de zbor pot ajunge în apropierea zonelor locuite și a infrastructurii esențiale.
„Războiul dus de Rusia continuă să pună în pericol viețile cetățenilor Republicii Moldova. Astăzi, o dronă de atac rusească de tip Geran a încălcat spațiul nostru aerian și s-a prăbușit în apropierea unor locuințe și a unei instalații energetice. Condamnăm acest nou act periculos”, a scris Maia Sandu pe platforma X.
Declarația președintei evidențiază preocupările autorităților moldovene privind securitatea țării, în condițiile în care atacurile desfășurate în Ucraina pot avea consecințe și asupra statelor vecine.
Chișinăul expulzează un angajat al Ambasadei Rusiei
Ca reacție la incidentul din satul Chiștelnița, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că un angajat al Ambasadei Federației Ruse va fi declarat persona non grata, ceea ce înseamnă că acesta nu mai este acceptat pe teritoriul țării în această calitate.
Diplomația moldoveană a calificat prăbușirea dronei drept o încălcare gravă a suveranității și securității naționale, subliniind că asemenea evenimente pun în pericol în mod direct viața cetățenilor.
Reprezentanții MAE au precizat că decizia de expulzare reprezintă o măsură de răspuns la incident și au cerut Moscovei să renunțe la acțiunile care pot afecta stabilitatea regională.
„Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și demonstrează, încă o dată, riscurile generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Republica Moldova solicită Federației Ruse să înceteze acțiunile care pun în pericol securitatea regională și viețile oamenilor”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.
Decizia vine pe fondul tensiunilor dintre Republica Moldova și Rusia, amplificate de războiul declanșat împotriva Ucrainei și de incidentele care implică încălcarea spațiului aerian moldovenesc.
Ucraina își exprimă solidaritatea cu Republica Moldova
Incidentul a provocat și o reacție din partea diplomației ucrainene. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a condamnat pătrunderea dronei rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova și a transmis un mesaj de susținere pentru autoritățile de la Chișinău.
Oficialul ucrainean a avertizat că acțiunile Moscovei au consecințe care depășesc granițele Ucrainei și a pledat pentru o reacție fermă și coordonată la nivel european.
„Ne alăturăm Republicii Moldova în condamnarea fermă a încălcării flagrante de către Rusia a spațiului aerian moldovenesc. Dragi prieteni moldoveni, suntem pe deplin solidari cu voi. Acțiunile agresive ale Moscovei amenință securitatea mult dincolo de granițele Ucrainei și impun un răspuns european ferm și unit”, a declarat șeful diplomației de la Kiev.
Mesajul Kievului subliniază preocuparea comună a celor două state față de efectele războiului asupra securității regionale.
Cum a reacționat Rusia la decizia de expulzare
Agenția rusă de presă TASS a relatat despre hotărârea autorităților moldovene de a expulza un reprezentant al Ambasadei Federației Ruse.
În relatarea sa, agenția a amintit și de măsurile adoptate în 2023, când mai mulți diplomați ruși au fost expulzați din Republica Moldova, Moscova răspunzând atunci prin propriile măsuri diplomatice.
Potrivit TASS, Ministerul rus de Externe a îndemnat autoritățile moldovene să renunțe la ceea ce a descris drept o retorică de confruntare. Reprezentanții diplomației ruse și-au exprimat, de asemenea, regretul față de orientarea prooccidentală a Chișinăului, susținând că statele occidentale ar utiliza Republica Moldova în scopuri antiruse.
Incidentul cu drona și decizia de expulzare riscă să amplifice tensiunile diplomatice dintre Chișinău și Moscova, într-un moment în care securitatea Republicii Moldova este influențată direct de evoluțiile războiului din Ucraina.
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