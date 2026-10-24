Alertă în Republica Moldova! O dronă rusească s-a prăbușit la doar 100 de metri de o casă

Publicat 24 oct. 2026, 07:09 Actualizat 24 oct. 2026, 08:34

Un incident grav a avut loc în Republica Moldova, după ce o dronă de atac rusească s-a prăbușit în apropierea unei locuințe din satul Chiștelnița, raionul Telenești. Aparatul de zbor a ajuns la aproximativ 100 de metri de casa unor localnici, fără ca vreo persoană să fie rănită. În urma evenimentului, autoritățile de la Chișinău au anunțat expulzarea unui angajat al Ambasadei Rusiei, iar președinta Maia Sandu a avertizat că războiul din Ucraina pune în pericol siguranța cetățenilor moldoveni. Kievul și-a exprimat, la rândul său, solidaritatea cu Republica Moldova.

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