Un petrolier cu motorină rusească se îndreaptă spre New York, după acordul dintre Trump și Moscova FOTO

Publicat 23 oct. 2026, 19:32 Actualizat 23 oct. 2026, 19:37

Un petrolier încărcat cu motorină rusească se îndreaptă spre New York, în urma unui acord între Statele Unite ale Americii și Rusia anunțat la începutul lunii octombrie de președintele american Donald Trump. Nava transportă peste 300.000 de barili de motorină încărcați într-un terminal petrolier rusesc, potrivit datelor de urmărire maritimă ale companiei Kpler, citate de AFP.

Distribuie articolul