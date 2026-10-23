Un petrolier cu motorină rusească se îndreaptă spre New York, după acordul dintre Trump și Moscova FOTO

Un petrolier încărcat cu motorină rusească se îndreaptă spre New York, în urma unui acord între Statele Unite ale Americii și Rusia anunțat la începutul lunii octombrie de președintele american Donald Trump. Nava transportă peste 300.000 de barili de motorină încărcați într-un terminal petrolier rusesc, potrivit datelor de urmărire maritimă ale companiei Kpler, citate de AFP.
Petrolierul Agioi Fanendes, care navighează sub pavilion maltez, se afla vineri în largul coastelor Helsinki și avea New York drept destinație indicată prin semnalul sistemului automat de identificare a navelor (AIS).
Potrivit datelor Kpler, nava a încărcat peste 300.000 de barili de motorină la terminalul petrolier rus Primorsk. Conform informațiilor transmise prin sistemul AIS, a căror actualizare poate modifica estimările privind traseul, sosirea în portul american este prevăzută pentru 7 noiembrie.
Petrolierul este operat de compania greacă East Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) și a plecat din Primorsk în noaptea de 22 spre 23 octombrie, relatează AFP.
Rusia anunță prima livrare de motorină către Statele Unite
Vicepremierul rus responsabil de sectorul energetic, Aleksandr Novak, a anunțat încă de miercuri, 21 octombrie, citat de agențiile de presă ruse, că prima încărcătură de motorină rusească destinată Statelor Unite urma să plece a doua zi, respectiv joi - 22 octombrie.
Pe 9 octombrie, președintele american Donald Trump a anunțat un acord între Washington și Moscova pentru livrarea de motorină rusească pe piața americană. În cadrul acestei înțelegeri, Statele Unite au ridicat sancțiuni impuse Rusiei, potrivit informațiilor citate de AFP.
Acordul privind motorina rusească, criticat de Ucraina
Măsura este prezentată drept o încercare de reducere a prețurilor carburanților plătite de consumatorii americani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.
Acordul dintre Washington și Moscova a fost criticat dur de Ucraina, în contextul sancțiunilor impuse Rusiei. Livrarea de motorină rusească pe piața americană reprezintă un nou punct de dispută între administrația americană și Kiev, potrivit relatării AFP.