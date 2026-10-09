Donald Trump a bătut palma cu Vladimir Putin și anunță un acord pentru livrări de motorină rusească

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor importa motorină din Rusia, în urma unei înțelegeri cu Vladimir Putin. Președintele american susține că livrările vor începe imediat și că aprovizionarea suplimentară va duce la scăderea rapidă a prețurilor la motorină, atât pe piața americană, cât și la nivel mondial.
Anunțul vine la mai puțin de o lună după ce liderul de la Casa Albă a promulgat un pachet amplu de sancțiuni împotriva sectorului energetic rusesc. Înțelegerea are loc și în contextul presiunilor pentru temperarea scumpirilor la carburanți înaintea alegerilor intermediare din Statele Unite.
Trump anunță livrări de sute de mii de tone de motorină din Rusia
Președintele american a făcut public acordul printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, în care a descris discuția purtată cu liderul de la Kremlin drept una extrem de productivă. Potrivit Associated Press, înțelegerea vizează aprovizionarea pieței americane și a celei internaționale cu motorină rusească.
„Tocmai am încheiat o discuție extrem de fructuoasă cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat motorină pieței americane și celei globale”, a transmis Trump.
Calendarul livrărilor anunțate de liderul de la Washington prevede un prim transport de peste 300.000 de tone de motorină, care ar urma să ajungă imediat. Acesta va fi urmat de o cantitate suplimentară de 500.000 de tone în luna noiembrie și de încă un milion de tone la scurt timp după aceea.
Planul prezentat de Trump include și o ultimă tranșă de trei milioane de tone de combustibil, care ar urma să fie livrată ulterior.
Trump promite scăderi rapide ale prețurilor la motorină
Liderul american susține că volumele de carburant anunțate vor contribui la reducerea puternică a prețurilor. În mesajul său, acesta a invocat și controlul american asupra Strâmtorii Ormuz, prezentând cele două elemente drept factori care ar putea influența evoluția pieței energetice.
„Între controlul nostru total asupra Strâmtorii Ormuz și acest anunț important privind energia din Rusia, prețurile la motorină pentru americani și, de fapt, pentru întreaga lume, vor scădea rapid la niveluri record!”, a mai spus liderul de la Washington.
Promisiunea privind ieftinirile vine într-un moment în care administrația americană urmărește temperarea costurilor carburanților înaintea alegerilor intermediare. Trump nu a prezentat, în declarația citată, detalii suplimentare despre mecanismul prin care livrările ar urma să determine scăderi ale prețurilor la nivel mondial.
Acordul cu Moscova vine după sancțiuni dure împotriva Rusiei
Înțelegerea anunțată de Trump marchează o schimbare de direcție în raport cu măsurile punitive adoptate recent împotriva sectorului energetic rusesc. Cu mai puțin de o lună înainte, președintele american promulgase un pachet legislativ destinat să sporească presiunea asupra Moscovei.
Sancțiunile vizează oficiali ruși, instituții bancare și așa-numita „flotă din umbră”, formată din petroliere utilizate de Rusia pentru a evita restricțiile internaționale asupra exporturilor de petrol.
Una dintre prevederile importante ale legii îi oferă președintelui SUA posibilitatea de a impune tarife de până la 100% asupra mărfurilor provenite din state care se numără printre cei mai mari cinci importatori de petrol și gaze naturale rusești.
Pachetul legislativ nu se limitează la Rusia. Acesta include și extinderea sancțiunilor împotriva Iranului, inclusiv în sectoarele energiei și armamentului.