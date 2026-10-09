Donald Trump a bătut palma cu Vladimir Putin și anunță un acord pentru livrări de motorină rusească

Publicat 9 oct. 2026, 23:41 Sursă AP

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor importa motorină din Rusia, în urma unei înțelegeri cu Vladimir Putin. Președintele american susține că livrările vor începe imediat și că aprovizionarea suplimentară va duce la scăderea rapidă a prețurilor la motorină, atât pe piața americană, cât și la nivel mondial.

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