Zelenski critică decizia SUA de a permite Rusiei să exporte motorină: „O decizie slabă a unor parteneri puternici”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat decizia Statelor Unite de a permite Rusiei să exporte motorină, pe care a calificat-o drept „o decizie slabă a unor parteneri puternici”. Potrivit CNN, liderul ucrainean susține că veniturile suplimentare obținute de Moscova vor contribui la finanțarea războiului împotriva Ucrainei.
„Aceștia sunt bani în plus pentru acest război, pentru suferință şi, bineînțeles, împotriva noastră. Acest lucru nu face decât să-l alimenteze pe Putin şi să-i ofere posibilitatea de a continua să lupte”, a declarat Volodimir Zelenski pe rețelele sociale, potrivit CNN.
Reacția președintelui ucrainean a venit după anunțul președintelui SUA, Donald Trump, potrivit căruia Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și mondiale.
Zelenski: Rusia va folosi veniturile pentru a continua războiul
Criticile liderului de la Kiev vin într-un moment în care atacurile rusești continuă să provoace victime în rândul civililor ucraineni. Ultimele luni au fost deosebit de sângeroase, Rusia reușind să profite de deficitul critic de rachete de apărare antiaeriană cu care se confruntă Kievul și lansând atacuri aeriene aproape neîntrerupte asupra orașelor ucrainene.
Un astfel de atac, care a vizat joi o stație de autobuz din estul Ucrainei, s-a soldat cu moartea a peste 30 de persoane.
Zelenski a subliniat că momentul în care a fost făcut anunțul american face ca decizia să fie cu atât mai dureroasă pentru Kiev. Declarația lui Donald Trump a venit chiar în timp ce o delegație ucraineană la nivel înalt sosea la Miami pentru discuții cu emisarul american Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele președintelui SUA.
„Chiar în acest moment, când echipa noastră poartă discuții cu echipa americană în Florida, președintele SUA are o convorbire cu liderul de la Kremlin, cu liderul acestui război, cu liderul acestei agresiuni”, a declarat Zelenski.
„Cadourile făcute lui Putin nu vor aduce pacea și niciun beneficiu lumii civilizate”, a scris președintele ucrainean.
Zelenski compară acordul cu un cadou pentru Putin
Într-un interviu acordat publicației Axios, Volodimir Zelenski a fost și mai tranșant, calificând înțelegerea drept „incorectă și lipsită de onestitate”. Liderul ucrainean a comparat decizia cu un cadou de ziua de naștere pentru Vladimir Putin, care a împlinit 74 de ani la începutul acestei săptămâni. Zelenski a revenit asupra criticilor și în declarațiile făcute în fața jurnaliștilor, acuzând că echipa ucraineană de negociatori este tratată incorect.
„Cred că echipa noastră este pur și simplu folosită ca o perdea de fum”, a declarat Zelenski. „Iar acest lucru este categoric incorect. Cu siguranță, nu așa ar trebui să se comporte partenerii.”
Mai mult decât atât, președintele Ucrainei și-a încheiat declarațiile reiterându-și dezaprobarea față de decizia Washingtonului.
„Și este o decizie slabă. Din păcate, o decizie slabă a unor parteneri puternici. Glorie Ucrainei!”, a încheiat el.
Foști oficiali americani pun la îndoială cantitatea de motorină anunțată de Trump
În acest context, foști oficiali americani afirmă că nu este clar dacă Vladimir Putin dispune măcar de cantitatea de motorină pe care Donald Trump a menționat-o ca fiind disponibilă pentru vânzare.
Decizia SUA de a permite exporturile rusești de motorină a provocat astfel o reacție dură din partea Kievului, Volodimir Zelenski avertizând că măsura riscă să ofere Rusiei resurse suplimentare pentru continuarea războiului împotriva Ucrainei.