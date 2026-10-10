Zelenski critică decizia SUA de a permite Rusiei să exporte motorină: „O decizie slabă a unor parteneri puternici”

Publicat 10 oct. 2026, 07:04 Actualizat 10 oct. 2026, 07:10

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat decizia Statelor Unite de a permite Rusiei să exporte motorină, pe care a calificat-o drept „o decizie slabă a unor parteneri puternici”. Potrivit CNN, liderul ucrainean susține că veniturile suplimentare obținute de Moscova vor contribui la finanțarea războiului împotriva Ucrainei.

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