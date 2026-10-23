Alertă medicală pe aeroportul din Dusseldorf după îmbolnăvirea unor pasageri Eurowings. Norovirusul, o posibilă cauză

Un plan de intervenție de urgență a fost activat pe aeroportul din Dusseldorf, după ce mai mulți pasageri ai unui zbor Eurowings, care efectua o cursă din insula grecească Rodos spre Germania, au prezentat simptome gastrointestinale. Trei persoane au fost transportate la spital, o posibilă infectare cu norovirus fiind una dintre ipotezele luate în calcul. Până la ora transmiterii acestei știri, cauza îmbolnăvirilor nu a fost, însă, confirmată oficial.
Potrivit postului britanic de radio LBC, incidentul a avut loc pe 18 octombrie, în timpul zborului dinspre Rodos spre Dusseldorf. Mai mulți pasageri s-ar fi simțit rău la bord, iar echipajul a solicitat intervenția serviciilor medicale pentru a le acorda asistență la sosire.
Aceasta a precizat că știa cu certitudine despre trei pasageri care s-au îmbolnăvit, dar că alți aproximativ trei ar fi prezentat simptome similare. Potrivit mărturiei sale, mai multe persoane au vomitat în timpul zborului.
Trei pasageri au fost transportați la spital după aterizarea în Dusseldorf
La sosirea aeronavei pe aeroportul din Dusseldorf, mai multe ambulanțe și echipe medicale îi așteptau pe pasageri. Salvatorii, echipați în combinezoane albe de protecție, au urcat la bord pentru a evalua starea persoanelor afectate și pentru a le acorda îngrijiri.
Personal medical/ Captură video X / FL360aero
Trei pasageri au fost transportați la spital, iar ceilalți au rămas în avion aproximativ 30 de minute înainte de a putea coborî.
O altă pasageră, citată de presa germană și de postul francez France 3, a declarat că membrii echipajului au gestionat situația cu calm și discreție.
Norovirusul, o ipoteză în cazul îmbolnăvirilor de pe zborul Eurowings
Una dintre ipotezele avansate în legătură cu simptomele pasagerilor este o posibilă infecție cu norovirus, un virus foarte contagios care provoacă gastroenterită și poate determina greață, vărsături și diaree. Cu toate acestea, nu există o confirmare oficială că acesta ar fi fost agentul responsabil pentru îmbolnăvirile de la bordul avionului.
Potrivit informațiilor relatate de LBC, pe insula grecească Rodos au fost raportate numeroase cazuri de simptome gastrointestinale începând de la mijlocul lunii august. Până la 2 octombrie, aproape 1.400 de pacienți ar fi primit îngrijiri medicale pentru astfel de simptome.
Nu este clar dacă îmbolnăvirile raportate pe insulă au legătură directă cu incidentul din avion.
Eurowings: cauza îmbolnăvirilor este investigată
Compania aeriană Eurowings a declarat, potrivit informațiilor citate de presa franceză, că motivul exact pentru care pasagerii s-au simțit rău nu a fost stabilit.