Alertă medicală pe aeroportul din Dusseldorf după îmbolnăvirea unor pasageri Eurowings. Norovirusul, o posibilă cauză

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 oct. 2026, 23:02

Un plan de intervenție de urgență a fost activat pe aeroportul din Dusseldorf, după ce mai mulți pasageri ai unui zbor Eurowings, care efectua o cursă din insula grecească Rodos spre Germania, au prezentat simptome gastrointestinale. Trei persoane au fost transportate la spital, o posibilă infectare cu norovirus fiind una dintre ipotezele luate în calcul. Până la ora transmiterii acestei știri, cauza îmbolnăvirilor nu a fost, însă, confirmată oficial.

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