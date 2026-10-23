SUA ar putea ataca Iranul chiar în acest weekend. Ce spune un diplomat american

Statele Unite ar putea lansa un atac asupra Iranului chiar în acest weekend, potrivit emisarului american Tom Barrack, citat vineri de AFP. Declarația vine pe fondul intensificării amenințărilor din partea Washingtonului și Israelului și al creșterii tensiunilor din regiune.
Posibilitatea unei noi lovituri militare americane împotriva Iranului rămâne deschisă, în condițiile în care negocierile dintre Washington și Teheran nu au ajuns la un rezultat. Emisarul american Tom Barrack a afirmat că un atac ar putea avea loc chiar în acest weekend, dar a subliniat că președintele Donald Trump este în continuare dispus să accepte o soluție negociată.
Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat influencerului Mario Nawfal și vin pe fondul intensificării tensiunilor dintre Statele Unite, Israel și Iran.
Tom Barrack: Un atac american asupra Iranului este posibil în acest weekend
Întrebat dacă există posibilitatea ca Statele Unite să atace Iranul în următoarele zile, Tom Barrack a răspuns afirmativ. Oficialul american ocupă funcția de ambasador al SUA în Turcia și de emisar special pentru Siria.
În același timp, Barrack a transmis că Donald Trump nu a exclus varianta diplomatică și că administrația americană este pregătită să negocieze cu autoritățile iraniene.
Potrivit emisarului, discuțiile dintre cele două părți se desfășoară de mai multe luni, însă până în prezent nu a fost identificată o soluție care să permită depășirea impasului.
Negocierile dintre Washington și Teheran, fără un rezultat decisiv
Dialogul dintre Statele Unite și Iran rămâne blocat, la aproape opt luni de la începutul conflictului declanșat de atacurile americane și israeliene asupra teritoriului iranian.
În acest context, administrația de la Washington trebuie să decidă dacă va continua demersurile diplomatice sau dacă va adopta o abordare militară mai fermă. Declarațiile publice ale oficialilor americani indică faptul că ambele variante rămân în discuție, fără ca un nou atac să fie confirmat.
Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că urmează să ia o decizie privind Iranul. Președintele american a sugerat că răspunsul Washingtonului ar putea fi fie mai moderat, fie mai dur, în funcție de evoluția situației.
Anterior, liderul de la Casa Albă indicase că o decizie majoră ar putea fi amânată până după alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.
Benjamin Netanyahu susține schimbarea regimului de la Teheran
Pe fondul tensiunilor regionale, premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut că înlăturarea regimului iranian reprezintă singura modalitate de a elimina amenințarea pe care, în opinia sa, Teheranul o constituie pentru Israel.
Declarația a fost făcută miercuri, după ce Donald Trump și-a exprimat public sprijinul pentru Netanyahu înaintea alegerilor desfășurate marți în Israel.
Poziția liderului israelian evidențiază diferențele dintre abordarea diplomatică promovată de Washington și obiectivele declarate de guvernul de la Ierusalim în privința Iranului.
În lipsa unui acord între Washington și Teheran, posibilitatea unei noi escaladări militare rămâne un element important al crizei din Orientul Mijlociu. Totuși, declarațiile lui Tom Barrack indică doar că un atac ar putea avea loc, nu că administrația americană a luat deja o decizie definitivă.