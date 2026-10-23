SUA ar putea ataca Iranul chiar în acest weekend. Ce spune un diplomat american

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 oct. 2026, 22:40

Statele Unite ar putea lansa un atac asupra Iranului chiar în acest weekend, potrivit emisarului american Tom Barrack, citat vineri de AFP. Declarația vine pe fondul intensificării amenințărilor din partea Washingtonului și Israelului și al creșterii tensiunilor din regiune.

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