SUA pregătesc noi planuri de atac asupra Iranului. MOAB, „mama tuturor bombelor”, luată în calcul de Pentagon: când și unde a mai fost folosită
Donald Trump/ Profimedia
Armata Statelor Unite a elaborat noi planuri de atac împotriva Iranului, care includ posibilitatea utilizării celei mai mari bombe nenucleare din arsenalul american, cunoscută drept „mama tuturor bombelor” (MOAB), pentru a lovi infrastructura energetică și obiectivele nucleare iraniene. Informațiile au fost publicate de CNN, care citează oficiali americani familiarizați cu planificarea militară. SUA au folosit pentru prima dată bomba MOAB în Afganistan, în 2017. Decizia finală îi aparține însă președintelui Donald Trump.
Potrivit surselor citate de CNN, Trump a cerut armatei să pregătească mai multe variante de atac, inclusiv împotriva infrastructurii energetice a Iranului. Unul dintre oficiali a declarat că operațiunile ar putea avea loc înainte de retragerea forțelor americane din zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).
O altă sursă a precizat că planurile pentru lovirea unor obiective nucleare iraniene, inclusiv a instalației de la Pickaxe Mountain, prevăd și posibilitatea utilizării bombei MOAB.
Președintele american a declarat, pe 8 octombrie, public că nu intenționează să ordone noi atacuri înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie. În acest context, oficialii familiarizați cu planurile Pentagonului au pus sub semnul întrebării eficiența bombei împotriva instalațiilor nucleare aflate la mare adâncime.
Ce este MOAB, „mama tuturor bombelor”, luată în calcul pentru atacarea Iranului
GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) este cea mai mare bombă convențională din arsenalul Statelor Unite. Arma cântărește aproximativ 9.800 de kilograme și este proiectată să detoneze înainte de impactul cu solul, producând o undă de șoc puternică pe o suprafață extinsă.
Bombă MOAB/ Profimedia
Potrivit oficialilor citați de CNN, efectele exploziei pot afecta o zonă echivalentă cu aproximativ nouă blocuri urbane. Cu toate acestea, bomba nu a fost concepută pentru a penetra straturi groase de rocă și pentru a distruge instalații fortificate aflate la mare adâncime. Această limitare ridică semne de întrebare privind eficiența armei împotriva instalației de la Pickaxe Mountain. Statele Unite și Israelul cred că obiectivul găzduiește componente ale programului nuclear iranian, iar complexul ar fi protejat de straturi de granit.
Un oficial familiarizat cu discuțiile militare a declarat pentru CNN că MOAB este concepută în principal pentru distrugerea unor suprafețe extinse, nu pentru penetrarea unor obiective subterane aflate la mare adâncime. Utilizarea bombei ar putea avea efecte devastatoare asupra zonei lovite și ar ridica probleme privind riscul producerii unor victime civile, mai ales dacă țintele se află în apropierea zonelor populate sau a infrastructurii nemilitare.
Infrastructura energetică și instalațiile nucleare, printre posibilele ținte
Noile planuri militare americane includ obiective energetice și instalații asociate programului nuclear iranian. Donald Trump a declarat în repetate rânduri că obiectivul administrației sale este să împiedice Iranul să obțină arme nucleare. În ultimele luni, președintele american a amenințat că va lovi instalația de la Pickaxe Mountain, inclusiv după suspendarea operațiunilor militare de amploare la începutul acestui an. Cu toate acestea, oficialii americani citați de CNN și-au exprimat îndoielile cu privire la existența unei strategii clare care să lege eventualele noi atacuri de un obiectiv concret pentru încheierea războiului.
Armata continuă să prezinte administrației variante operaționale, însă, potrivit surselor citate, nu există indicii că Washingtonul și Teheranul s-ar apropia de un acord diplomatic, după mai mult de șase luni de bombardamente americane. Utilizarea MOAB ar putea avea și un rol psihologic, prin amploarea exploziei și impactul asupra conducerii iraniene. Totuși, oficialii avertizează că o asemenea operațiune nu ar garanta capitularea Iranului și nici atingerea obiectivelor strategice declarate de administrația americană.
Donald Trump caută o ieșire din războiul cu Iranul înaintea alegerilor din SUA
Președintele Donald Trump se confruntă cu presiuni pentru încheierea conflictului, în contextul nemulțumirilor unor alegători americani și al apropierii alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.
Potrivit CNN, consilierii de la Casa Albă și planificatorii militari au analizat în ultimele săptămâni mai multe variante prin care președintele ar putea prezenta încheierea operațiunilor drept un succes, fără să blocheze eventualele negocieri diplomatice. Unele scenarii ar presupune lovituri de amploare, urmate de o retragere rapidă a forțelor americane. O sursă familiarizată cu discuțiile de la Pentagon a descris aceste variante drept un posibil spectacol de forță, menit să ofere administrației o cale de ieșire din conflict.
Trump a respins ideea că retragerea trupelor fără obținerea unor rezultate clare ar putea fi prezentată drept o victorie. În același timp, președintele american a afirmat că nu dorește trimiterea trupelor terestre în Iran. O operațiune terestră de amploare ar putea provoca pierderi importante de vieți omenești în rândul militarilor americani. Deși Pentagonul analizează mai multe scenarii, CNN precizează că nu există, în prezent, indicii că oficiali ai administrației ar susține o asemenea intervenție.
Ce spun Casa Albă și Pentagonul despre posibilitatea utilizării MOAB
Întrebată de CNN despre posibilitatea folosirii bombei MOAB împotriva Iranului, Casa Albă a transmis că nu comentează planuri militare sensibile care ar putea sau nu să existe. Un oficial al administrației a adăugat că Donald Trump păstrează toate opțiunile deschise pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.
La rândul său, un reprezentant al Pentagonului a declarat că Departamentul de Război pregătește scenarii operaționale variate pentru a pune în aplicare deciziile președintelui și ale conducerii instituției. În paralel, armata americană se pregătește pentru eventualitatea unor represalii iraniene în cazul în care Trump aprobă noi lovituri. Potrivit unei surse citate de CNN, următoarea rotație a militarilor americani desfășurați în zona CENTCOM este așteptată în următoarele săptămâni, fără certitudinea că întregul personal retras va fi înlocuit.
Când au folosit SUA pentru prima dată bomba MOAB și unde a fost lansată?
Bomba MOAB a fost dezvoltată în timpul războiului din Irak și a fost concepută inclusiv pentru operațiuni psihologice. Militarii americani sperau că efectul exploziei va intimida trupele adverse și le va determina să se predea sau să renunțe la luptă.
Atac Afganistan/ Profimedia
În aprilie 2017, în timpul primului său mandat, Donald Trump a autorizat folosirea bombei împotriva unor poziții ale organizației teroriste Stat Islamic din Afganistan. A fost prima utilizare a acestei arme de către armata americană. Lovitura a vizat o rețea de tuneluri fortificate folosite de luptătorii grupării pentru a lansa atacuri împotriva forțelor guvernamentale afgane. Oficialii afgani au declarat atunci că 36 de combatanți ai Stat Islamic au fost uciși. Explozia a distrus trei tuneluri, precum și arme și muniție, fără să fie raportate victime civile la acel moment.
O eventuală utilizare a MOAB împotriva Iranului ar reprezenta o escaladare semnificativă a operațiunilor militare americane. Eficiența bombei împotriva instalațiilor nucleare subterane rămâne însă incertă, iar o decizie în acest sens ar depinde de aprobarea președintelui Donald Trump.
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