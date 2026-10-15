SUA pregătesc noi planuri de atac asupra Iranului. MOAB, „mama tuturor bombelor”, luată în calcul de Pentagon: când și unde a mai fost folosită

Publicat 15 oct. 2026, 09:14 Actualizat 15 oct. 2026, 09:17

Armata Statelor Unite a elaborat noi planuri de atac împotriva Iranului, care includ posibilitatea utilizării celei mai mari bombe nenucleare din arsenalul american, cunoscută drept „mama tuturor bombelor” (MOAB), pentru a lovi infrastructura energetică și obiectivele nucleare iraniene. Informațiile au fost publicate de CNN, care citează oficiali americani familiarizați cu planificarea militară. SUA au folosit pentru prima dată bomba MOAB în Afganistan, în 2017. Decizia finală îi aparține însă președintelui Donald Trump.

Distribuie articolul