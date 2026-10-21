Pericol pentru rețeaua globală de internet: Iranul amenință cu sabotarea cablurilor submarine din Strâmtoarea Ormuz

Scris de Iulian Budusan Publicat: 21 oct. 2026, 12:44

Iranul amenință cu o măsură care ar putea perturba comunicațiile globale: tăierea cablurilor submarine de internet din Strâmtoarea Ormuz, dacă SUA reiau atacurile asupra infrastructurii iraniene. Avertismentul vine pe fondul temerilor de la Teheran că Washingtonul și aliații săi ar putea lansa noi lovituri înaintea alegerilor americane din 3 noiembrie.

Distribuie articolul