Pericol pentru rețeaua globală de internet: Iranul amenință cu sabotarea cablurilor submarine din Strâmtoarea Ormuz

Iranul amenință cu o măsură care ar putea perturba comunicațiile globale: tăierea cablurilor submarine de internet din Strâmtoarea Ormuz, dacă SUA reiau atacurile asupra infrastructurii iraniene. Avertismentul vine pe fondul temerilor de la Teheran că Washingtonul și aliații săi ar putea lansa noi lovituri înaintea alegerilor americane din 3 noiembrie.
Generalul de brigadă Yadollah Javani, adjunctul politic al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), a declarat pentru postul iranian Al Alam că Teheranul va utiliza toate mijloacele disponibile pentru a provoca pierderi Statelor Unite și partenerilor acestora, în cazul unor noi atacuri asupra infrastructurii iraniene. Oficialul a susținut că distrugerea cablurilor submarine ar putea provoca pagube importante Washingtonului și aliaților săi din Orientul Mijlociu.
Teheranul vizează infrastructura tehnologică din regiune
Amenințarea vine după ce, cu aproximativ două săptămâni în urmă, Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a avertizat că infrastructura tehnologică asociată Statelor Unite ar putea deveni o țintă în cazul unei noi confruntări militare. Potrivit acestuia, activele vizate ar avea o valoare de peste două trilioane de dolari și ar include cabluri submarine de comunicații, centre de date și facilități dedicate inteligenței artificiale.
Rezaei a precizat că aceste obiective nu au fost încă incluse în lista țintelor Iranului, însă situația s-ar putea schimba dacă izbucnește un nou război. Într-un asemenea scenariu, a avertizat oficialul, infrastructura digitală și tehnologică din regiune ar putea suferi distrugeri semnificative.
Pakistanul încearcă să deblocheze negocierile dintre SUA și Iran
În paralel cu intensificarea declarațiilor belicoase, eforturile diplomatice pentru reluarea dialogului dintre Washington și Teheran continuă. Negocierile sunt blocate, iar Pakistanul încearcă să găsească o soluție care să permită revenirea celor două părți la masa discuțiilor.
În acest context, mareșalul Asim Munir, șeful armatei pakistaneze, a ajuns la Teheran pentru întrevederi cu oficiali iranieni de rang înalt. Pakistanul și Qatarul susțin o propunere care prevede deblocarea de către Statele Unite a unor fonduri iraniene înghețate, în valoare de șase miliarde de dolari. În schimb, Iranul ar urma să permită inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) accesul la instalațiile sale nucleare.
Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz continuă
Situația rămâne tensionată și în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial. Iranul continuă să atace nave care încearcă să traverseze zona, în timp ce Statele Unite încearcă să mențină deschisă calea navigabilă pentru petroliere.
Eventualele atacuri asupra cablurilor submarine ar putea extinde confruntarea dincolo de domeniul militar și energetic, afectând infrastructura de comunicații de care depind serviciile digitale și schimburile de date la nivel internațional.