SUA și Israelul ar pregăti un nou atac asupra Iranului. Ce s-ar putea întâmpla după alegerile din 3 noiembrie

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 08:51

SUA și Israelul ar pregăti o nouă operațiune militară împotriva Iranului, care ar putea fi lansată după alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie. Potrivit The New York Times, citat de EFE, planurile vizează o ofensivă de scurtă durată, dar de mare intensitate, după ce Donald Trump a amânat un atac prevăzut pentru începutul lunii octombrie.

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