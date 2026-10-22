SUA și Israelul ar pregăti un nou atac asupra Iranului. Ce s-ar putea întâmpla după alegerile din 3 noiembrie

SUA și Israelul ar pregăti o nouă operațiune militară împotriva Iranului, care ar putea fi lansată după alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie. Potrivit The New York Times, citat de EFE, planurile vizează o ofensivă de scurtă durată, dar de mare intensitate, după ce Donald Trump a amânat un atac prevăzut pentru începutul lunii octombrie.
Printre obiectivele luate în calcul s-ar afla instalații nucleare, depozite de rachete și drone, precum și infrastructura energetică iraniană. Calendarul unei eventuale intervenții rămâne însă incert, în condițiile în care președintele american a oprit în repetate rânduri propunerile de reluare a confruntărilor la scară largă, potrivit publicației americane.
Ce ar presupune noua ofensivă împotriva Iranului
Planificatorii militari ai celor două țări ar analiza o campanie concentrată, menită să provoace pierderi importante într-un interval scurt. Unii strategi consideră că trei zile de atacuri ar putea produce suficiente pagube economice pentru a determina Teheranul să accepte concesii diplomatice, scrie NYT.
În paralel, armatele americană și israeliană și-ar fi intensificat exercițiile, inclusiv prin manevre aeriene ofensive desfășurate deasupra Irakului.
Discuțiile privind o eventuală reluare a atacurilor ar fi inclus și o întâlnire în Israel între secretarul american al apărării, Pete Hegseth, și premierul Benjamin Netanyahu. Potrivit unor oficiali americani citați de The New York Times, întrevederea a avut loc în această săptămână.
De ce ar putea fi amânate atacurile până după scrutinul american
Donald Trump ar fi blocat inclusiv o operațiune pregătită pentru începutul lunii octombrie, într-un moment în care forțele americane și israeliene se aflau în alertă maximă.
O autorizare a unor noi lovituri înainte de noiembrie nu este exclusă, potrivit NYT. Totuși, apropierea alegerilor și angajamentul președintelui de a nu acționa înaintea scrutinului ar face mai probabilă amânarea unei intervenții până după vot.
O eventuală ofensivă ar urma unei campanii desfășurate între februarie și aprilie. Aceasta nu a adus progrese semnificative în negocieri și a contribuit la scumpirea energiei și la creșterea inflației la nivel mondial, potrivit relatării citate.
Iranul amenință cu o ripostă mai amplă
Teheranul a avertizat că un nou atac ar putea declanșa un răspuns extins. Printre posibilele ținte indicate de Iran se numără centre de date, cabluri submarine de internet și instalații petroliere din Arabia Saudită.
Avertismentul adaugă o nouă dimensiune riscurilor unei intervenții: pe lângă obiectivele militare, o escaladare ar putea implica infrastructură energetică și de comunicații din regiune.